Auch bei Rot für Haller hätte Dortmund zu elft weiterspielen dürfen

Sebastien Hallers Vergehen an Jan-Niklas Beste beim Duell Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim und der nachfolgende Verlauf sorgten für ein Kuriosum. Der kicker klärt auf.

Das Wichtigste vorab: Der Strafstoß zum Heidenheimer 2:2 war korrekt. Wie von Schiri Tobias Reichel auf dem Feld direkt entschieden. Infolge des VAR-Checks wurde es aber höchst komplex. Stand der gefoulte Jan-Niklas Beste vorm Zweikampf mit Sebastien Haller im Abseits? Eindeutig ja. War Bestes Abseitsposition aktiv? Ebenso unstrittig: Nein. Denn: "Haller konnte den Ball unter kontrollierten Bedingungen spielen", wie DFB-Regelexperte Lutz Wagner vollkommen nachvollziehbar urteilt. Damit war Bestes Abseitsposition aufgehoben, der erst danach begonnene Zweikampf als neue Spielsituation zu werten. Das Duell Haller gegen Beste wiederum endete mit einem unstrittigen Foul.

Schiedsrichter-Gespann sorgt für Komplikationen

Also eigentlich alles klar - hätte nicht das Schiri-Gespann inklusive VAR für Komplikationen gesorgt. Reichel zeigte auf Hinweis des Kölner

Kellers zunächst vorschnell eine Abseitsentscheidung an - ehe er in der Review-Area die neue Spielsituation als solche erkannte. Dass man in der Zwischenzeit Hallers Auswechslung zuließ, war obendrein grob fahrlässig. Schließlich stellte sich noch diese relevante Frage: Gelb oder Rot für Haller? Ausschlaggebend dafür: Handelte es sich um einen Zweikampf um den Ball (dann Gelb) oder um eine rein gegnerorientierte Notbremse (dann zwingend Rot)? Letztlich Auslegungssache, doch mehr Argumente sprechen für eine Rote Karte. Jedenfalls rein regeltechnisch.

Größte Baustelle bleibt geschlossen

Mit Rot für den bereits ausgewechselten Haller hätte Reichel allerdings erst die größte Baustelle eröffnet. Der BVB hätte nämlich auch

dann mit elf Akteuren weiterspielen dürfen. Erklärung: Ein Wechsel gilt als vollzogen, sobald der Eingewechselte mit Erlaubnis des Schiris

das Feld betritt. Also bereits vor der Spielfortsetzung. Derweil kann eine persönliche Strafe noch bis zur Spielfortsetzung verhängt oder verändert werden.

Bedeutet in der Konsequenz: Ein schon "rechtskräftig" ausgewechselter Spieler kann zwar nachträglich mit Rot bestraft, aber nicht mehr

vom Platz gestellt werden. Zumindest unter diesem taktischen Aspekt hat Reichel mit Gelb für Haller also alles richtig gemacht.