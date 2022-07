Auch bei ManCity: Haaland bleibt bei der 9

Anderer Verein, anderes Trikot, gleiche Rückennummer: Erling Haaland wird auch bei Manchester City mit der 9 auflaufen.

Seit Mitte Juni ist der Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund zu ManCity in trockenen Tüchern, nun ist auch klar, mit welcher Rückennummer er aufläuft: Es ist die 9, teilte der Premier-League-Klub am Samstag mit - wie in Dortmund, auch wie in der norwegischen Nationalmannschaft.

Diese Nummer hatte zuletzt der brasilianische Nationalspieler Gabriel Jesus bei den Citizens auf dem Trikot. Haaland hätte auf die 15, die einst sein Vater in Manchester trug, ausweichen können, das ist nach dem Wechsel von Gabriel Jesus zum FC Arsenal aber nicht mehr nötig.

"Aufgeregt, das in Gang zu bringen", ließ der 21-jährige Norweger, der bei ManCity einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, via Twitter wissen.