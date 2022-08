Auch bei Malen gilt: Geduld vor Schnelligkeit

Donyell Malen galt als einer der Vorbereitungsgewinner bei Borussia Dortmund, doch der Saisonstart lief nicht wie erhofft. Gegen Bremen (2:3) fehlte der Angreifer verletzt, auch die kommende Partie in Berlin könnte ohne ihn über die Bühne gehen. Etwas besser sieht die Tendenz bei einem Sturmpartner Malens aus.

Die Ferienzeit in NRW ist seit zwei Wochen vorbei, dennoch versammelten sich am Dienstagvormittag rund 700 Fans, um sich die öffentliche Trainingseinheit der Profis von Borussia Dortmund anzuschauen. Sofort fiel ihnen auf: In der Gruppe fehlten einige Spieler - darunter erneut Donyell Malen.

Ein Einsatz Malens bei Hertha erscheint unwahrscheinlich

Der Niederländer hatte bereits die Partie gegen Werder Bremen (2:3) am vergangenen Samstag kurzfristig verpasst, weil er am Vormittag des Spiels über muskuläre Probleme geklagt hatte. Diese waren auch am Dienstag noch nicht abgeklungen. Aufgrund der Verletzungshistorie des Niederländers will der BVB besondere Vorsicht walten lassen, um keinen längerfristigen Ausfall zu riskieren. Geduld vor Schnelligkeit - dieses Credo hat man sich bei der Borussia aufgrund der negativen Erfahrungen aus der Vorsaison, als viele Profis - darunter auch Malen - gleich mehrmals wochenlang ausfielen, auf die Fahnen geschrieben. Ein Einsatz Malens im kommenden Spiel gegen Hertha BSC am Samstag erscheint daher unwahrscheinlich.

Auch wenn der Ausfall des Angreifers am Ende nur kurz sein sollte, kommt er zu einem schlechten Zeitpunkt. In der Vorbereitung hatte Malen trotz eines teils abgespeckten Programms Akzente gesetzt und galt als einer der Gewinner der ersten Saisonwochen. Im Pokal gegen 1860 München (3:0) unterstrich er die gute Frühform mit einem Treffer und einer Vorlage. In den Liga-Spielen gegen Leverkusen (1:0) und in Freiburg (3:1) blieb er jedoch beide Male blass (jeweils kicker-Note 4,0). Dennoch hätte er gegen Bremen mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut in der Startelf gestanden.

Adeyemis Rückkehr ist in Sicht

Gute Chancen auf einen Startplatz hätte auch Sommer-Neuzugang Karim Adeyemi gehabt. Doch auch bei ihm ließ BVB-Trainer Edin Terzic Vorsicht walten. Nach seiner Zehen-Verletzung aus dem Leverkusen-Spiel hatte sich Adeyemi vor dem Bremen-Spiel laut Terzic "noch nicht wohlgefühlt", daher stand er nicht im Kader. Und auch am Dienstag fehlte er im Training der Mannschaft. Die baldige Rückkehr ist jedoch in Sicht: Bereits am Nachmittag sollte er wieder dabei sein. Verläuft alles nach Plan, ist er für das Spiel gegen Berlin eine ernsthafte Option.

Ob das auch für Mahmoud Dahoud gilt, bleibt dagegen abzuwarten. Der Mittelfeldspieler, der sich gegen Bremen die Schulter ausgekugelt hatte, aber ohne schwere Verletzung davonkam, trainierte am Dienstag zunächst individuell. Bei ihm soll von Tag zu Tag geschaut werden, wann ein voller Einstieg Sinn ergibt. Ein Einsatz gegen Berlin ist Stand jetzt zumindest nicht ausgeschlossen.

Schlotterbeck und Hummels sind schon wieder dabei

Die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mats Hummels, die die Partie gegen Bremen ebenfalls angeschlagen beendeten, trainierten bereits am Dienstagvormittag voll mit. Mit ihnen kann Terzic fest planen.