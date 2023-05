Auch bei DAZN boomt Frauenfußball: "Das ist eine No-Brainer-Wette"

Europaweit entwickelt sich das Zuschauer-Interesse im Frauenbereich fast exponentiell. Das spürt auch Streaminganbieter DAZN, der auf eine erfolgreiche Champions-League-Saison blickt - und in der kommenden Saison mit den Bundesliga-Rechten auf weiteres Wachstum hofft.

Seit Mitte März ist der Sport wieder einen Schritt weiter. Über seinen Kanal RISE streamt DAZN in Deutschland und Österreich rund um die Uhr Frauensport: Basketball, Hockey, Kampfsport und natürlich Fußball. Es ist der erst zweite Sender dieser Art in Europa - und ein Statement. "RISE ist ein Kanal, an den wir maximal glauben", sagt Michael Bracher, Programmchef für den deutschsprachigen Markt bei DAZN. Und klar, der Frauenfußball ist dabei ein Baustein, der zur Säule werden soll.

Die Zahlen sind vielversprechend: Mehr als 600.000 Mal wurde beispielsweise das auf Youtube übertragene Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal WFC und dem VfL Wolfsburg (2:3 n. V.) in der Champions League abgerufen. Beim anstehenden Finale der Wölfinnen gegen den FC Barcelona am Samstag in Eindhoven (16 Uhr, LIVE! bei kicker) könnten es noch mehr werden.

DAZN-Programmchef Michael Bracher. DAZN

Starke Zahlen bei den Top-Teams

"Wir haben im Frauensport eine steile Kurve nach oben gesehen. Wir sind zum einen sehr zufrieden mit der Performance der UEFA Women’s Champions League: Nicht nur auf Youtube, sondern auch bei uns hinter der Paywall", betont Bracher. Durch den Deal mit Youtube und durch den eigenen Sender RISE steige die Sichtbarkeit des Sportes spürbar an. Highlight-Spiele von Wolfsburg, dem FC Bayern oder Barcelona ließen sich bei den Zuschauerzahlen längt mit Spitzenspielen in der spanischen Männer-Liga vergleichen.

Genaue Zahlen will Bracher nicht verraten, aber einordnen: "Und das muss etwas heißen, da wir auch bei La Liga, einer der größten Ligen der Welt, eine ganz ordentliche Zuschauerzahl erreichen. Das ist ein riesengroßer Erfolg."

In der kommenden Spielzeit zeigt DAZN dann auch die Spiele in der Bundesliga - "co-exklusiv" mit dem bisherigen Rechteinhaber "MagentaSport". "Sport1" hat eine Partie am Montagabend, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind außerdem mit zehn Partien dabei. Es tut sich also was am TV-Rechte-Markt der Frauen, und das gefällt auch Bracher: "Wir wollen mehr Geld in Umlauf bringen. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Aber eine No-Brainer-Wette. Wir investieren jetzt in die Zukunft und sind sicher, dass es zurückgezahlt wird."

Steigerungen von 110 Prozent mehr Zuschauern

Das Zuschauerinteresse steigt - in den Stadien und vor den Endgeräten. "Ein weiterer Beleg dafür, dass die Sichtbarkeit und dementsprechend das Interesse gestiegen ist, sind die Zuschauerzahlen für die Halbfinal-Partien im Vergleich zur Vorsaison", sagt der Programmplaner. Diese Zahlen wurden stark gesteigert - sowohl auf der Plattform als auch auf Youtube: "Während wir auf der Plattform einen Zuschaueranstieg von 36 Prozent verzeichnen konnten, waren es unter den deutschen Fans auf Youtube satte 110 Prozent."

Für die Rechte an der WM im Juli in Australien und Neuseeland wird DAZN seinen Hut allerdings nicht in den Ring werfen - maximal eine co-exklusive Übertragung wie schon bei der EM in England vor einem Jahr ist denkbar. Branchenkenner Bracher glaubt allerdings trotz unattraktiver Anstoßzeiten fest daran: "Ich bin mir sicher, dass wir alle WM-Spiele im Free-TV sehen werden."