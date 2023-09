Auch Bayerns schwarzer Freitag macht die Liga zum Gewinner

Kolo Muani, Nkunku und Bellingham weg, dafür wirbelt ein Kane durch die Liga. Dazu noch eine ganze Reihe frischer, vielversprechender Gesichter. Und selbst ein geplatzter Großtransfer zum FC Bayern tut der Liga gut. Eine kommentierende Bilanz des deutschen Transfersommers von Stephan von Nocks.

Eines ist nach dieser Transferperiode unzweifelhaft klar: Die Bundesliga ist ihr großer Gewinner. Wie bitte?, werden Sie fragen. Musste Eintracht Frankfurt nicht den in den Streik getretenen Wunderstürmer Randal Kolo Muani für 95 katarische Millionen Euro an PSG verkaufen? Und das auch noch ohne die Möglichkeit, die Einnahme direkt reinvestieren zu können?

Und hat die Liga mit Jude Bellingham nicht wieder eine ihrer größten Attraktionen schon in jungen Jahren verloren? Schießt der Engländer, eigentlich Mittelfeldspieler, doch gerade für Real Madrid mangels eines Torjägers nach dem Abgang von Karim Benzema nach Saudi-Arabien die spanische La Liga kurz und klein. Da sind die 103 Millionen Euro, die die Königlichen überweisen, doch nur ein schwacher Trost.

Dies gilt für den BVB, der ohne den jungen Anführer relativ ernüchternd in die Saison stolperte, aber auch für die Liga, die wie im Vorjahr zwei ihrer absoluten Hauptdarsteller verlor. Nein, sogar drei: Hat sich der FC Chelsea doch auch Leipzigs Christopher Nkunku, den verkappten alleinigen Torschützenkönig der Bundesliga, für 60 Millionen Euro geschnappt. Wie im Vorjahr, als die Liga mit Robert Lewandowski (zu Barça) und Erling Haaland (ManCity) seine beiden Chef-Ballermänner verlor. Warum also sollte die Bundesliga der Gewinner dieses Transfersommer sein?

Bonucci zu Union? Das spricht für Union - und für Bonucci

Das platteste, aber gewiss nicht schlechteste Argument heißt: Harry Kane. Dass der FC Bayern München mit dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Engländer nicht nur einen absoluten Torjäger der Premier League verpflichtet hat, sondern auch ein internationales Aushängeschild, das bei der Auslandsvermarktung hilft, darf man getrost als ein Geschenk für die Bundesliga ansehen. Und beim 30 Jahre alten Kane ist es wie bei Geburtstagen und den dazugehörigen Präsenten: Man fragt nicht nach dem Preis - und ab einem gewissen Lebensabschnitt auch nicht mehr nach dem Alter des Jubilars.

Gleiches gilt für Leonardo Bonucci, den Union Berlin in die Liga lockte. Einen Europameister von 2021, mit 36 Jahren zwar nicht mehr taufrisch, aber ein klangvoller Name. Und ein Spieler mit sportlichen Ambitionen. Dass die Eisernen ihn in die Hauptstadt lotsen konnten, während viele Altstars dem Lockruf aberwitziger Millionen an den persischen Golf folgten, spricht für die Köpenicker und auch für den bei Juve aussortierten Bonucci.

Ohnehin hat Union (waren die nicht gerade noch Zweitligist?) die Gunst der Stunde mit der Qualifikation für die Champions League für sich und die Liga mit nennenswerten Zugängen genutzt: "Herzlich Willkommen, Robin Gosens! Schön, Sie wiederzusehen, Kevin Volland (auch wenn wir uns andere Treffer erwarten als Ihren gegen Leipzigs Simakan)! And welcome, David Fofana!" Ein Stürmer des FC Chelsea für Union? Nicht schlecht!

Der bedeutendste Deal für die Bundesliga war der von Joao Palhinha

Und wer bei Leipzigs Neuen rund um Lois Openda und Xavi keinen Bock auf die Liga bekommt, dem ist ebenso wenig zu helfen wie den Kostverächtern, die sich vom neuen Leverkusener Torjäger Victor Boniface, der direkt die Liga rockt, nicht den Appetit anregen lassen. Doch der Nigerianer stellt genauso wenig die wichtigste Transferentscheidung dieses Sommers dar wie die ganze Reihe von Bayers Topeinkäufen, mögen sie Alejandro Grimaldo oder Granit Xhaka heißen, der immerhin als Leistungsträger des englischen Vizemeisters FC Arsenal den Weg zurück in die Bundesliga fand.

Der wirklich bedeutendste Deal für die Bundesliga war der von Joao Palhinha. Aber der ist doch gar nicht zu den Bayern gewechselt, wenden Sie ein. Genau deswegen ja. Hätte der Portugiese, auch wenn die Bayern mit 65 Millionen Euro plus Boni für den 28-Jährigen viel zu viel bezahlen wollten, doch die größten Sorgen der Münchner weggewischt, die nun womöglich die komplette Saison überlagern werden.

Da der FC Fulham nicht rechtzeitig einen Ersatz verpflichten konnten, sagten die Cottagers den Deal ab - und der FC Bayern steht ohne die von Thomas Tuchel als Transferziel Nummer 1 deklarierte "Holding Six" dar. Nicht nur das nicht erst seit Monaten offensichtliche Fehlen eines solchen Spielertyps dürfte die Münchner mindestens bis zum Winter-Transferfenster verfolgen.

Auch die längst öffentlichen Diskussionen um Joshua Kimmichs Eignung als Sechser werden so bei jedem Stolperer des Meisters genauso wiederkehren wie die über einen zu dünnen Kader und eine fehlende Alternative auf der Rechtsverteidigerposition. Für diese gaben die Münchner ja auch noch Benjamin Pavard (Inter) ab, nachdem sie den idealen Backup Josip Stanisic verliehen hatten - ausgerechnet an Konkurrent Leverkusen. Arbeitet da einer in München für die Konkurrenz?

Am Deadline Day versemmelte Bayern rekordverdächtige vier Transfers

Die Lunten rund um die Säbener Straße und die Allianz-Arena sind so jedenfalls gelegt. Bayerns schwarzer Freitag am Deadline Day, an dem der Rekordmeister rekordverdächtige vier Transfers versemmelte, sorgt für Brisanz: Außer Palhinha hatten die Münchner auch die Verteidiger Armel Bella Kotchap, Trevoh Chalobah und Joao Cancelo umworben. Kein einziger kam. Insgesamt nur sechs gelernte Abwehrspieler im Bayern-Kader für eine Viererkette - das kann spannend werden.

Aber es kann auch die Liga spannend machen, in der sich zumindest RB Leipzig und Bayer 04 anschicken, wirklich Druck auf den Meister auszuüben. So winkt womöglich erneut ein spannendes Titelrennen. Das größte Pfund, mit dem der deutsche Fußball wuchern könnte. Egal, ob es darum geht, die Liga besser zu vermarkten, oder darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche für den Fußball zu begeistern und mehr Talente zu gewinnen.

Das Spitzenspiel am Freitag nächster Woche zwischen den Black-Friday-Bayern und den Transferkönigen aus Leverkusen könnte nach ersten Indizien nun eine zumindest vorerst gesicherte Erkenntnis dazu liefern, ob die Lücke zwischen dem Meister und seinen oft Möchtegern-Herausforderern verringert oder sogar geschlossen wurde. Dann wäre die Bundesliga zweifellos der Gewinner dieses Transfersommers.