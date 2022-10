Auch Bayern gegen Bremen kommt live im Free-TV

Das Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen ist am 8. November ausnahmsweise auch im Free-TV zu sehen.

Hier gastiert Werder Bremen am 8. November: die Arena in München. imago images

Die Bundesliga verabschiedet sich im November mit einer englischen Woche in die WM-Pause - und binnen nur drei Tagen werden gleich zwei Spiele live im Free-TV übertragen.

Bereits bekannt war, dass "Sat.1" das Auftaktspiel am finalen Spieltag des Kalenderjahrs - Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund am 11. November (20.30 Uhr) - zeigt. Neu ist, dass das auch für das Heimspiel des FC Bayern gegen den SV Werder Bremen am Dienstag, 8. November, um 20.30 Uhr gilt.

Grundsätzlich darf "Sat.1" seit der vergangenen Saison drei Bundesliga-Begegnungen live übertragen: das Eröffnungsspiel sowie je eine Partie des 17. und des 18. Spieltags, die in der Regel die Winterpause umrahmen. Weil diese angesichts der WM diesmal zwischen die Spieltage 15 und 16 fällt, verlagern sich die Übertragungsrechte von Sat.1 in dieser Spielzeit entsprechend nach vorne.

Kooperation mit "Sky" über vier Spiele

Dass nun darüber hinaus auch noch Bayern gegen Bremen am 14. Spieltag im Free-TV läuft, hat mit einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group, einer Tochterfirma von ProSiebenSat.1 Media, mit Bezahlsender "Sky" zu tun, der auch in dieser Saison alle Bundesligaspiele live zeigen darf. Zu der Vereinbarung gehört, dass Sat.1 2022/23 und 2023/24 insgesamt vier Live-Spiele ebenfalls ausstrahlt.

"Die Kooperation ist ein dreifacher Gewinn - für die Fans, für Sky und für uns", findet "ran"-Sportchef Alexander Rösner. "Wir bauen damit unsere Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußballabende in 'Sat.1'."

Im Januar läuft Leipzig-Bayern im Free-TV

In München werden am 8. November Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing für den Sender im Einsatz sein.

Am 20. Januar (20.30 Uhr) meldet sich die Bundesliga dann mit dem Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern aus der langen Winterpause zurück. Es wird das dritte Live-Spiel bei "Sat.1" innerhalb von drei Spieltagen.