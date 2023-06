Auch Bakker soll gehen - nach Bergamo?

Der geplante Umbruch bei Bayer 04 in diesem Sommer-Transferfenster nimmt immer größere Ausmaße an. Denn auch Mitchel Bakker steht auf der Leverkusener Verkaufsliste. Nicht nur Atalanta Bergamo soll konkretes Interesse an dem Linksverteidiger bekunden.

Soll Bayer 04 Leverkusen im Sommer verlassen: Mitchel Bakker. IMAGO/Revierfoto