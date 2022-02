Auch auf Schalke: Kwasnioks unverändertes Credo

Der SC Paderborn steht bei Schalke 04 vor seinem elften Auswärtsspiel in dieser Saison - und es stellt sich die immer gleiche Frage: Hält der Nimbus der Unbesiegbarkeit? Das Motto von Coach Lukas Kwasniok jedenfalls lautet: "Auswärts punkten, das ist unsere Erwartungshaltung."

Immer mit Engagement an der Seitenlinie: Paderborns Coach Lukas Kwasniok. imago images/Schreyer

Sechs Siege und vier Remis hat der SCP bis dato von seinen Auswärtsreisen mitgebracht. Dass im Tableau mit 32 Punkten "nur" der achte Platz zu Buche steht, haben die Ostwestfalen der mageren Ausbeute in heimischen Gefilden zu verdanken (2/4/6). Paderborn fühlt sich in der Fremde augenscheinlich wohler, Lukas Kwasniok ist das auf der Spieltags-PK am Donnerstag anzumerken: "Wir freuen uns extrem auf die herausfordernde Aufgabe", ließ der Coach der 07er vor dem Gastspiel auf Schalke (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wissen.

Und auch, dass er die Aufstellung schon im Kopf habe - diese aber nicht verriet, auch wenn nur eine Position noch offen sei und sich vermuten lässt, dass es sich um die Rechtsverteidiger-Position handelt: "Marco Schuster und Robin Yalcin sind natürlich Optionen für die Startelf. Beide haben unterschiedliche Qualitäten", meinte der 40-Jährige nur.

Qualitäten bringen auch zwei Neuzugänge ein: "Durch die Verstärkungen von Florent Muslija und Philipp Klement hat sich unsere Spieldominanz entwickelt. Wir sind mehr im Ballbesitz und müssen das jetzt in Torchancen ummünzen", forderte Kwasniok.

Platte trainiert - aber nicht "wie ein junges Reh"

Zunächst nicht als Zielspieler, aber als Joker kann einmal mehr Felix Platte fungieren. Wie schon gegen Dresden schloss der Trainer einen Einsatz des 26-Jährigen von Beginn an aus. Zwar habe der Stürmer die gesamte Trainingseinheit absolviert, aber "nicht wie ein junges Reh", meinte Kwasniok süffisant.

Mit Blick auf die aktuell als Tabellenfünfter in Lauerstellung auf die Aufstiegsränge platzierten Schalker meinte Kwasniok: "Sie haben die 2. Liga angenommen und performen gut. Das Spiel in Düsseldorf (1:2) war wohl eher ein Ausrutscher. Ein Trainerwechsel (Daniel Thioune feierte sein Debüt, Anm. d. Red.) setzt oft Euphorie frei und dann erwischt es eben das andere Team."

Trotz des Respekts vor den Königsblauen geht Kwasniok - sicherlich auch aufgrund der bisher starken Bilanz in der Fremde - mit Selbstvertrauen ins Spiel: "Auswärts punkten, das ist unsere Erwartungshaltung."