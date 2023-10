Auch Altmaier in Tokio schon raus - Noha Akugue scheitert in Cluj

Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Antwerpen die Qualifikation überstanden. Im rumänischen Cluj ist das deutsche Talent Noma Noha Akugue zum Auftakt gescheitert. In Tokio gab es auch für Daniel Altmaier nichts zu holen.

Knapp gescheitert: Daniel Altmaier verpasste die zweite Runde. AFP via Getty Images

Nach dem enttäuschenden Auftritt von Alexander Zverev musste mit Daniel Altmaier der nächste Deutsche die Segel in Tokio streichen. Zverevs Davis-Cup-Teamkollege unterlag Tommy Paul aus den USA in drei Sätzen mit 6:3, 1:6, 3:6. Der 25-Jährige aus Kempen konnte den ersten Satz für sich entscheiden, leistete sich danach aber zu viele Fehler und verlor in 2:09 Stunden.

Noha Akugue in Cluj raus - Marterer gegen Gasquet

Beim WTA-Turnier in Cluj (Rumänien) hatte DTB-Talent Noma Noha Akugue einen Platz im Hauptfeld ergattert. Dort war nach ausgeglichenem ersten Satz in der 1. Runde aber doch schnell Schluss. Die Spanierin Rebeka Masarova (Platz 67 der Welt) schlug die Reinbekerin 6:4, 6:0. Gerade einmal 26 Minuten dauerte der einseitige zweite Satz, insgesamt nutzte Noha Akugue, die 172. der Weltrangliste, nur eine ihrer sieben Breakchancen.

So gab es lediglich von Maximilian Marterer Positives zu berichten. Der Nürnberger schaffte beim ATP-Turnier in Antwerpen den Einzug ins Hauptfeld, mit 6:4 und 6:4 gewann er gegen Titouan Droguet. Am Dienstag wartet mit Richard Gasquet ein weiterer Franzose auf den 28-Jährigen.