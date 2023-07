Auch Al-Shabab buhlt um Demirbay

Dass Galatasaray Istanbul an Kerem Demirbay interessiert ist, ist bekannt. Doch jetzt meldet auch ein Klub aus Saudi-Arabien Interesse an dem Mittelfeldspieler an. So könnte Leverkusen für seinen Rekordeinkauf noch eine höhere Ablöse erzielen als ursprünglich erhofft.

Saudi-Arabien statt Türkei? Kerem Demirbay wird Bayer 04 Leverkusen wohl verlassen. picture alliance / Kirchner-Media