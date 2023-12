Auch 2025 Biathlon-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding

Die IBU hat den Weltcup-Kalender für den Winter 2024/25 veröffentlicht - und die deutschen Biathleten dürfen sich auch in der nächsten Saison auf gleich zwei Heim-Weltcups freuen.

Wie der Weltverband IBU am Mittwoch mitteilte, gehören sowohl Oberhof als auch Ruhpolding wie gewohnt zu Jahresbeginn zum Rennkalender.

In Oberhof werden vom 9. bis 12. Januar 2025 Sprints, Verfolgungen und Mixed-Rennen ausgetragen, in Ruhpolding geht es vom 15. bis 19. Januar 2025 in Einzeln, Staffeln sowie Massenstarts um Punkte.

Zum Saisonauftakt geht es am 30. November 2024 ins finnischen Kontiolahti, die Weltmeisterschaft findet vom 12. bis 23. Februar 2025 in Lenzerheide in der Schweiz statt. Der Holmenkollen ist dann wie schon so oft vom 21. bis 23. März 2025 Schauplatz des Weltcupfinals.