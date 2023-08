Aubstadt wahrt blütenreine Weste - Schweinfurt demontiert Vilzing - Bayern weiter sieglos

Der 4. Spieltag in der Regionalliga Bayern wurde schon am Freitagabend beendet. Der TSV Aubstadt wahrte seine unbefleckte Weste im Top-Spiel gegen Türkgücü, während die DJK Vilzing unsanft gebremst wurde. Jubel gab es in Ansbach und Aschaffenburg, die kleinen Bayern hingegen müssen weiter auf ihre ersten drei Punkte warten. Die Partie in Augsburg wurde abgesagt.

Aubstadt macht so weiter

Den Auftakt an diesem Freitag machten die beiden formstarken Teams aus Aubstadt und München - mit dem besseren Ende für den weiter furiosen TSV. Beide Teams lieferten sich in den ersten 45 Minuten ein Duell auf Augenhöhe, große Highlights gab es aber nicht zu sehen. Die bis dato beste Chance hatte in der Anfangsphase Aubstadts Pitter, der das Außennetz traf. Nach Wiederanpfiff änderte sich die Lage schnell: Aubstadt kam gut aus der Kabine: Dellinger verpasste noch die Führung, die gleich darauf Thomann gelingen sollte: Von Trunk geschickt, behielt der Torschütze vor dem Kasten die Nerven und stellte auf 1:0 (56.). Und nur wenige Minuten später erhöhte die Heimelf, als Pitter nach einer weiten Flanke am zweiten Pfosten zum 2:0 einnickte (62.). Kurz vor dem Ende der Partie legte die Heimelf gar ein weiteres Mal nach: Nickel grätschte einen Ball zum 3:0 über die Linie (88.). Ein hochverdienter Sieg, Keeper Kolbe verhinderte im zweiten Durchgang gegen Dellinger und Thomann eine noch höhere Türkgücü-Niederlage. Vier Spiele, zwölf Punkte, null Gegentore - die Weste des TSV Aubstadt bleibt also weiter blütenrein.

Ansbach mit dem nächsten Erfolg

Die bislang noch ungeschlagene SpVgg Ansbach bekam es mit Wacker Burghausen zu tun - und feierte beim 2:0 den zweiten Sieg in Folge. Die Gäste starteten zwar besser und hatten mehr Spielanteile, Ansbach hatte aber durch Schelhorn, Dietrich und Seefried, die es jeweils aus der Distanz versuchten, die nennenswerten Chancen im ersten Durchgang - inklusive Aluminiumtreffer. Das erste Tor des Tages fiel erst nach der Pause: Schelhorn bekam im Strafraum zu viel Platz und traf zum 1:0 für die Ansbacher (53.). Auch anschließend ließ die Heimelf nicht viel zu, hatte sogar Pech, als Brekner bei seinem Abschluss gerade noch so geblockt wurde. In den Schlussminuten wurde es nochmals hektisch: Begotaraj verpasste in der Nachspielzeit frei vor dem Tor den Ausgleich, eher auf der anderen Seite Sperr Ansbach nach einer Flanke mit seinem 2:0 erlöste (90.+4).

Schnüdel effizient: Vilzing geht zuhause unter

Ihren Traumstart fortsetzen wollte die DJK Vilzing gegen den 1. FC Schweinfurt, das missriet beim 0:5 gegen die damit weiter ungeschlagenen Schnüdel aber gehörig. Mit der allerersten Chance der Partie führte der Gast bereits, Aksu traf bei seinem 1:0 nach einem langen Ball platziert und flach ins Eck (2.). In Folge drückte die Heimelf auf die schnelle Antwort, wurde dann aber erneut geschockt: Sturm stellte per Foulelfmeter auf 2:0 (31.). Ein bitteres Resultat zur Pause für die DJK, die ihre zahlreichen guten Gelegenheiten nicht nutzte. Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nichts an diesem Bild: Vilzing war das Bemühen beileibe nicht abzusprechen, die DJK konnte aber auch aus ihren vielen Standards kein Kapital schlagen. Schweinfurt agierte hingegen eiskalt: Jabiri, zur Pause eingewechselt, stellte nach einer Flanke aus der Drehung auf 3:0 (60.). Dann war es der auffällige Sturm, der über den Innenpfosten erst das 4:0 nachlegte (70.), später mit dem 5:0 aus rund 14 Metern gar seinen dritten Tagestreffer feierte (82.). Der Vilzinger Widerstand war da schon gebrochen. Eine empfindliche erste Saisonniederlage für die DJK, die dennoch mit dem Start in die Saison zufrieden sein kann.

Bayern siegt auch gegen den Club nicht

Das Duell der U-23-Teams endete mit einem 2:2 - die kleinen Bayern warten also weiterhin auf ihren ersten Saisondreier. Die erste Chance der Partie hatte die Heimelf, Zvonarek lupfte auf die Latte. In hohem Tempo ging es weiter, die Münchner drängten, Nürnberg traf: Joachims bediente im Zentrum Aghajanyan, der mit Wucht auf 1:0 stellte (16.). Doch die Bayern hatten schnell einen Doppelschlag im Köcher: Erst war es Ibrahimovic, der nach einer Copado-Flanke den 1:1-Ausgleich köpfte (21.), und nur zwei Minuten später war Zvonarek Abnehmer einer weiteren Copado-Hereingabe - 2:1. Und auch in den Minuten bis zur Pause dominierte die Heimelf, die mit der Führung in die Kabine ging. Durchgang zwei sah dann zunächst ein ähnliches Kräfteverhältnis, der Club kam dann aber besser auf - und glich aus: Ein Konter über Muteba landete bei Kania, der zum 2:2 ins Eck traf (58.). In den Minuten bis zum Ende war es nun ein Duell auf Augenhöhe: Die Bayern gaben sich nicht dem Remis zufrieden, doch auch der Club blieb durch Konter stets gefährlich. Tore aber fielen keine mehr.

Memmingen hat durch Maier das letzte Wort

Das Duell der beiden Aufsteiger, die sich in der vergangenen Saison noch in der Bayernliga duellierten, endete mit 3:2 und damit dem ersten Saisonsieg für den FC Memmingen. Schon nach vier Minuten führte die Heimelf, nach einer Ecke patzte Gästekeeper Böhnke und ließ den Ball vor dem Fuß von Morina landen, der wuchtig auf 1:0 stellte (4.). Das 2:0 legte Mitte des Durchgangs Mulas nach, der nach einer Hereingabe am kurzen Pfosten eher am Ball war (20.). Doch Schalding kam noch vor der Pause durch einen Foulelfmeter von Schnabel, der zuvor selbst im Strafraum gelegt wurde, auf 1:2 ran (31.). Im zweiten Durchgang wollten die Gäste den Ausgleich: Goß traf erst nur den Pfosten, dann war es schließlich der eingewechselte Stiglbauer, der die Schaldinger für ihren Einsatz mit dem durchaus verdienten 2:2 belohnte (78.). Doch der FCM behielt das letzte Wort in dieser Begegnung: Maier setzte sich nach einem weiten Ball durch und traf zum umjubelten 3:2-Siegtreffer (86.).

Buchbach kassiert Niederlage Nummer 3

Mit ihrem 1:0-Erfolg feierte die SpVgg Greuther Fürth II beim TSV Buchbach den zweiten Saisonerfolg. Die Heimelf startete durchaus engagiert in die Begegnung, kassierte dann aber durch Mhamdi, der aus rund 20 Metern abzog, den 0:1-Rückstand (20.). In Folge mühte sich der TSV um eine Antwort; Fürth verwaltete, es blieb bis zur Pause eine recht zähe Angelegenheit. Auch in Durchgang zwei schaffte es die Heimelf nur selten, sich gefährlich in Szene zu setzen, erhöhte dennoch zunehmend den Druck aufs Gästetor. Doch die Defensive des Zweitliga-Nachwuchses hielt auch während der langen Nachspielzeit. Buchbach bleibt mit bislang nur einem Zähler im Keller.

Aschaffenburg schlägt Bamberg

Viktoria Aschaffenburg behielt mit einem knappen 1:0-Erfolg über Eintracht Bamberg die drei Punkte am Freitagabend bei sich. Die Heimelf hatte zunächst mehr vom Spiel, Bamberg aber stand hinten sicher. So entwickelte sich eine chancenarme Partie, in der es in vielen Phasen auch an Tempo mangelte. Nach Wiederanpfiff brachte Sitter die Viktoria aus der Drehung mit 1:0 in Front (53.), wenig später musste Aschaffenburgs Stein aber mit der Ampelkarte vom Feld. In Überzahl drückten die Bamberg auf den Ausgleich, der aber nicht mehr fiel.

Absage in Augsburg

Das Spiel in Augsburg hingegen entfiel, da der Bayreuther Mannschaftsbus bei der Anreise in einer Vollsperrung steckenblieb.

Würzburg dreht Pausenrückstand

Da der FV Illertissen am DFB-Pokal teilnehmen darf, fand das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers schon am vorherigen Mittwoch statt. In der ersten Halbzeit gab der FVI klar den Ton an, Würzburg wirkte sogar nicht wie einen Spitzenmannschaft. Demzufolge ging die 1:0-Pausenführung durch Glessing auch vollkommen in Ordnung. Sofort nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste von einer ganz anderen Seite, Wegmann (47.) und Karimani (57.) drehten die Partie, ehe Gabriele per Foulelfmeter Illertissen wieder auf Augenhöhe brachte (62.). Zünglein an der Waage zugunsten des ehemaligen Zweitligisten war ein Eckball in der 76. Minute, den Meisel im Strafraum perfekt abfasste und wuchtig zum Siegtreffer verwandelte.