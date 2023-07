Aubstadt und Vilzing starten perfekt - Illertissen schlägt Burghausen - Fürth II vergibt 2:0

Der 2. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert. Aubstadt verbuchte gegen Bamberg den zweiten Sieg. Gleiches gilt für Vilzing, das Bayreuth schlug. Das Münchner Derby ging klar an Türkgücü. Würzburg und Nürnberg II agierten auswärts souverän. Aschaffenburg und Illertissen jubelten zuhause und Ansbach erkämpfte sich nach einem 0:2 noch ein Remis.

Bayreuth unterliegt am Vilzinger Huthgarten

Das Spiel begann für Bayreuth vielversprechend. Nach Stationen über George und Stefandl netzte Ismail bereits nach wenigen Sekunden zur Führung. Die Altstadt verlor danach jedoch rasch den Faden und in der 14. Minute den verletzten Fenninger. Nach dessen Ausscheiden ging ein Bruch durchs Spiel der Gäste. Vilzing wurde stärker und kam in der 18. Minute zum Ausgleich durch Trettenbach, der von knapp außerhalb des Strafraums abfeuerte. Die Gastgeber waren nun optisch überlegen ließen Hochkaräter auf die Führung aber zunächst aus. Das 2:1 fiel schließlich in der 35. Minute. Wieder zappelte Trettenbachs Schuss im Netz. In der zweiten Hälfte wurde Bayreuth wieder stärker, ließ allerdings zu viele Chancen auf der Strecke, um noch ein Remis oder gar einen Sieg vom Vilzinger Huthgarten zu entführen.

Illertissen jubelt spät

Dem FV Illertissen gelang vor heimischer Kulisse der erste Sieg der neuen Saison. Mannhardt brachte die Gastgeber, die auch sonst mehr Chancen verbuchten, dabei in der 32. Minute nach einem schönen Zuspiel von Jeck in Führung. Jedoch schlug Burghausen nach einem Eckball prompt zurück, Bachschmid köpfte am kurzen Pfosten ein. Nach dem Wechsel war in beiden Strafräumen erst einmal Funkstille, ehe Pöschl Illertissen in den Schlusssekunden mit seinem Schuss aus zehn Metern doch noch den ersten Dreier bescherte (89.).

Aubstadt feiert zweiten Sieg

Mit Aubstadt und Bamberg standen sich zwei der vier Auftaktsieger gegenüber. Die Heimelf ging früh durch ein Freistoßtor von Langhans in Führung (7.), bei dem Gästekeeper Dellermann nicht die glücklichste Figur machte. Auch sonst fiel den Domstädtern erst einmal nicht viel ein. Aubstadt kontrollierte die Partie. Nach einer Stunde dann die Vorentscheidung: Popp flog nach einer Notbremse an Bieber vom Feld, Dellinger nutzte den folgenden Foulelfmeter zum 2:0 - zugleich der Endstand.

Ansbach erkämpft Remis nach 0:2

Die Gastgeber starteten engagiert, waren defensiv aber anfällig. Nach 19 Minuten spielte Ansbachs Torwart Heid ohne Bedrängnis Bornschein den Ball in die Füße. Der Fürther Angreifer nahm den Assist dankend an. Auch beim 0:2 wirkte die Ansbacher Defensive nicht sattelfest. Eine Adlung-Ecke wurde zu kurz abgewehrt. Götzelmann kam am linken Strafraumeck an den Ball und visierte erfolgreich die lange Ecke an (37.). Immerhin gelang Weeger aus Sicht der Gastgeber vor der Pause noch per Strafstoß der Anschluss (45.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Ansbacher dann Glück, dass ein Fürther Freistoß nur den Außenpfosten touchierte und auf der Gegenseite der erste Versuch nach Wiederanpfiff drin war. Bayerlein setzte Seefried mustergültig in Szene, der per Heber ausglich (55.). Anschließend passierte kaum noch etwas vor beiden Toren. Bereits in der Nachspielzeit hatte Fürths Joker Reyes noch eine Schusschance, sein Versuch landete jedoch abgefälscht neben dem Tor.

Partie in Schalding-Heining kurzfristig abgesagt

Die Begegnung zwischen dem SV Schalding-Heining und dem 1. FC Schweinfurt wurde kurzfristig abgesagt. Grund hierfür war eine Vollsperrung auf der Autobahn bei der Anreise der Unterfranken.

Ersatzgeschwächte Bayern Amateure unterliegen Türkgücü

Der FC Bayern II verlor das Münchner Derby gegen Türkgücü am Freitagabend deutlich. Dem Rekordmeister-Nachwuchs merkte man das Fehlen zahlreicher Stammkräfte an, die mit den Profis in Japan weilen.

Nürnberg II siegt ungefährdet

Mit Verspätung startete die Partie in Memmingen. Dem vorangegangenen Unwetter folgte zwar kein Nürnberger Offensivsturm, dennoch war der FCM gegen spielerisch reifere Club-Amateure am Ende chancenlos. Muteba stellte für den Zweitliga-Nachwuchs bereits im ersten Durchgang mit einem Doppelpack die Weichen (16., 32.). Zweimal wurde es ihm leicht gemacht. Auch im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber kaum vor das Gästetor. Aghajanyan dagegen nutze eine der wenigen Chancen der Mittelfranken zum 3:0-Endstand (61.).

Buchbach in Unterzahl chancenlos

Viktoria Aschaffenburg feierte einen gelungenen Heimauftakt. Boutakhrit nutzte nach fünf Minuten bereits ein weites Freistoßzuspiel zur Führung. Die Heimelf agierte anschließend clever, ließ den Ball meistens in den eigenen Reihen laufen, ohne sich aber eine Vielzahl an Möglichkeiten zu erspielen. Mussten die Unterfranken aber auch nicht, denn von Buchbach kam nichts. Walter sah kurz vor der Pause dann auch noch unnötigerweise die Ampelkarte wegen eines Foulspiels und Meckerns (38.). Auch nach dem Seitentausch blieb Buchbach völlig harmlos. Aschaffenburg verwaltete den knappen Vorsprung problemlos und sorgte durch Kleiner in der 89. Minute für die Entscheidung.

Verdienter Würzburger Erfolg

Die Würzburger Kickers lieferten einen routinierten Auftritt beim Nachwuchs des FC Augsburg ab und holten sich verdient den ersten Dreier der Saison. Sané scheiterte zunächst noch an Friedsam (16.). In der 28. Minute zappelte der Ball nach einer Ecke aber im Ausburger Netz. Wegmann schraubte sich hoch und nickte aus neun Metern ein. Nach Wiederanpfiff gab es die nächste kalte Dusche für die Gastgeber. Caciel musste nach einem Querpass nur noch den Schlappen hinhalten (46.). Der FCA versuchte sich trotz 0:2 aufzubäumen, war letztlich über die Gesamtspielzeit aber zu harmlos, um die Gäste in ernsthafte Gefahr zu bringen.