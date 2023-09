Aubstadt geht beim FCA unter - Caciel überragt für Würzburg - Mintal bringt Bayreuth zurück

Sechs Partien des 11. Spieltags gingen schon am Freitag in der Regionalliga Bayern über die Bühne - und das teils spektakulär! So fertigte der FC Augsburg II den TSV Aubstadt ab, und die kleinen Bayern verspielten trotz Überzahl und 3:0-Führung beinahe noch den Sieg. Bayreuth hingegen lag nach vier Minuten 0:2 zurück, holte am Ende aber noch einen Punkt. Ein ruhiger Abend war es für den Primus.

Schalding feiert nächsten Heimsieg

Zum Auftakt am Freitag feierte der SV Schalding-Heining im Derby gegen den TSV Buchbach seinen vierten Heimsieg in Folge - 1:0 hieß es am Ende. Buchbach erwischte zwar den aktiveren Start, Neu-Coach Aleks Petrovic sah zunächst aber keine großen Chancen seines Teams. Kurz vor der Pause hatte Ammari die dickste Gästemöglichkeit, für Schalding trat zuvor bereits Brückl aus der Distanz gefährlich in Erscheinung. Nach Wiederanpfiff war dann die Heimelf feldüberlegen, schließlich war es Schnabel, der Schalding mit einem sehenswerten direkten Freistoß mit 1:0 in Führung schoss (67.). Es sollte das goldene Tor bleiben: Buchbach reagierte zwar mit viel Einsatz, die Heimelf aber brachte die Führung clever über die Zeit. Damit bleibt der TSV am Tabellenende.

Würzburg unterstreicht die Tabellenführung

Einen souveränen Auftritt legten die Würzburger Kickers gegen Wacker Burghausen hin. Angreifer Benjika Caciel war beim 3:0-Erfolg mit seinen Saisontreffern drei bis fünf Mann des Spiels. Von Beginn an waren die Kickers das dominierende Team: Köpfte Wegmann zunächst einen Eckball noch an die Latte, stand es Mitte der Halbzeit schon 2:0: Caciel machte es zunächst technisch vorbildlich, als er eine Vorlage aus der Drehung zur Führung verwertete (23.), nur fünf Minuten später legte er per Flachschuss den nächsten Treffer nach (28.). Es blieb bei der Dominanz des Tabellenführers, bis zur Pause aber fielen keine weiteren Treffer. Das aber änderte sich nach Wiederbeginn: Und natürlich war es wieder der überragende Caciel, der nach Franjic-Vorlage das Kreuzeck anvisierte und so vom Strafraum traumhaft zum 3:0 traf (68.). Wenig später war der Arbeitstag für den 22-Jährigen beendet, seine Kollegen brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.

Bayern-Sieg Nummer drei in Serie

Ins Rollen kommt so langsam auch die U 23 des FC Bayern München, die mit 3:2 gegen den FV Illertissen gewann - es war der dritte Erfolg in Serie für den Bundesliga-Nachwuchs. Der FVI startete zwar noch konzentriert, doch die erste gelungene Annäherung brachte die Bayern in Führung. Etwas Glück war auch dabei, denn Kerns Freistoß wurde noch zum 1:0 abgefälscht (13.). Dann hatte auf der Gegenseite Illertissens Frisorger per Foulelfmeter die Chance auf den Ausgleich, wurde in dieser Szene aber zur tragischen Figur: Denn er scheiterte nicht nur an Keeper Schmitt, sondern leistete sich in Folge auch noch eine Undiszipliniertheit und musste mit glatt Rot vom Feld. Auf der anderen Seite zeigte dann Berisha, wie das Ganze souveräner geht, verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 für die Bayern (32.). Und nur eine Minute später war die Partie dann vermeintlich schon entschieden, Aitamer machte nach einem Abpraller das 3:0 (33.). Doch Illertissen gab sich nicht auf: Glessing verkürzte noch vor der Pause nach einem Konter auf 1:3 (43.), in Mitte von Durchgang zwei kam der FVI dann des Öfteren gefährlich vors Tor und konnte durch Zellers Kopfball gar den 2:3-Anschluss herstellen (70.). Doch nun ließ der Rekordmeister-Nachwuchs nicht mehr viel zu, drückte seinerseits auf den vierten Treffer, der aber nicht mehr fiel. Für Illertissen war Mannhardt am nächsten dran am Ausgleich.

Memmingen siegt bei Maier-Premiere

Erfolgreicher Einstand für Bernd Maier beim FC Memmingen: Mit 2:1 gewann der Aufsteiger unter neuem Trainer gegen die SpVgg Ansbach. Die Heimelf führte dabei früh: Peter vollendete einen Gegenstoß über rechts zum 1:0 (7.). Verpasste Morina kurz darauf noch eine klarere Führung, hatten die Gäste erstmals durch Sperr ihre Chance. Anschließend tat sich nicht mehr viel vor den Toren, kurz vor der Pause stach Sperr dann doch noch für die Ansbacher: Ein Angriff rollte über links, der Torschütze stand im Strafraum richtig und jubelte über sein 1:1 (43.); ein durchaus verdienter Zwischenstand zur Pause. In Durchgang zwei war es wieder Sperr, der diesmal von einem Fehler der Memminger nicht profitieren konnte. Auch Oberseiders Kopfball saß nicht. Dafür war auf der anderen Seite Stroh-Engel im Strafraum zur Stelle: 2:1 für den FCM (79.). Weil Maier bei der Heimelf die Vorentscheidung verpasste, blieb Ansbach im Spiel und hatte kurz vor Ende die Chance durch Schelhorn, der aber knapp vorbeizielte. Ansbach holte somit aus den vergangenen sieben Ligaspielen nur einen Zähler.

Bayreuth kommt nach Horrorstart zurück

Es läuft weiter nicht ganz rund bei Absteiger SpVgg Bayreuth. Gegen die U 23 der SpVgg Greuther Fürth mussten sich die Oberfranken mit einem 2:2 begnügen. Die Heimelf erwischte dabei einen rabenschwarzen Start: Bornschein präsentierte sich von Beginn an hellwach, markierte nach einer Hereingabe die frühe Führung (2.) und legte nur zwei Minuten später aus rund 17 Metern gar das 2:0 nach (4.). Doch die Bayreuther schüttelten sich nur kurz, dann war Mintal bei einem zweiten Ball zur Stelle und verkürzte auf 1:2 (9.). Nach dieser wilden Anfangsphase hielt die Heimelf den Druck hoch, konnte sich zunächst aber nicht mehr effektiv in Szene setzen. Im zweiten Durchgang waren es zunächst die Gäste, die gefährlicher waren, dann aber war es in einer recht ausgeglichenen Partie wieder Mintal, der aus der Drehung den 2:2-Ausgleich erzielte (77.). In der Nachspielzeit köpfte Moos für die Bayreuther noch an die Latte.

Augsburg braucht nur eine Hälfte

0:5! Ein völlig gebrauchter Tag war es für den TSV Aubstadt beim Gastspiel in Augsburg. Die Augsburger erwischten bereits einen Traumstart, als Hofgärtner abzog und Hausmann den Abpraller zum 1:0 verwerten konnte (4.). Und der FCA blieb auch in der Folge am Drücker: Japaur köpfte zwar noch knapp vorbei, dann aber legte Hausmann nach einem feinen Doppelpass das 2:0 nach (19.). Und nur wenig später war es Hofgärtner, der eine Flanke zum 3:0 für entfesselte Augsburger in die Maschen setzte (22.). Von Aubstadt hingegen, vor diesem Spieltag immerhin auf Rang drei gelistet, war gar nichts zu sehen. So fingen sich die Gäste nach nicht einmal einer gespielten halben Stunde einen weiteren Treffer - Japaur besorgte aus rund 13 Metern trocken das 4:0 (29.). Aubstadt nun völlig von der Rolle, verteidigte teils vogelwild: Noch vor der Pause bekam Kaube im Strafraum so zu viel Platz und tunnelte Aubstadt-Keeper Weisbäcker zum 5:0 (39.). In Hälfte zwei ging es dann deutlich ruhiger zu, Augsburg nahm einen Gang raus, hätte durchaus aber noch erhöhen können.