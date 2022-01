Aubameyang verlässt Afrika-Cup und kehrt zu Arsenal zurück

Gabun muss im weiteren Verlauf des Afrika-Cups auf seinen Kapitän verzichten: Pierre-Emerick Aubameyang ist nach England zurückgekehrt.

Der ehemalige Dortmunder Aubameyang war am 6. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte anschließend über Probleme in der Herzgegend geklagt. "Wir haben die weise Entscheidung getroffen, ihn zurück zu seinem Klub zu schicken, damit sie ihn dort untersuchen können", sagte Gabuns Nationaltrainer Patrice Neveu am Montag in Kamerun.

Neveu hatte im zweiten Gruppenspiel der Gabuner am letzten Freitag gegen Ghana (1:1) auf seinen Star verzichtet. Neveu bezeichnete dies nach der Partie als eine Vorsichtsmaßnahme. "Wir haben uns an das Protokoll gehalten. Es ist ganz klar, dass Pierre-Emerick kein Herzproblem hat. Es ist möglich, dass die Krankheit Spuren hinterlassen hat", sagte Neveu vor wenigen Tagen. Jeder Spieler, der nach einem positiven Coronatest negativ getestet wurde, muss eine ärztliche Untersuchung durchführen, bevor er wieder spielen darf.

Gabun hatte lediglich mitgeteilt, dass Aubameyang infolge der Corona-Infektion eine "Läsion" davongetragen habe. Eine genauere Diagnose teilte der gabunische Verband nicht mit. Gleiches gilt auch für Aubameyangs Landsmann Mario Lemina, der zu OGC Nizza zurückkehrt.

Aubameyang dürfte über seine frühzeitige Rückkehr zu Arsenal nicht sehr erfreut sein. Denn zuletzt lag der Angreifer mit dem Verein überkreuz, wurde suspendiert und als Kapitän abgesetzt. Besonders im Verhältnis zu Coach Mikel Arteta soll es zu etlichen Vertrauensbrüchen gekommen sein, unter dem Spanier ist Aubameyang schon lange kein Stammspieler mehr. Wie es für ihn bei den Londonern weitergeht, steht noch nicht fest.

"Endspiel" in Gruppe C gegen Marokko

Gabun liegt vor dem abschließenden Spieltag in der Gruppe C des Afrika-Cup mit vier Punkten auf Rang zwei und hat damit gute Aussichten auf das Erreichen der K.o.-Runde. Allerdings müssen die Westafrikaner am abschließenden Gruppenspieltag am Dienstagabend (20 Uhr) gegen Spitzenreiter Marokko (6 Punkte) antreten.