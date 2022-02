Aubameyang-Transfer offiziell: Barça nennt Vertragsdetails

Zwei Tage nach dem Deadline Day hat der FC Barcelona die Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang amtlich gemacht. Der Vertrag enthält eine Klausel.

Nach seinem unschönen Aus beim FC Arsenal hat Pierre-Emerick Aubameyang (32) darauf verzichtet, noch einmal nachzutreten. Stattdessen betonte der abgesetzte Kapitän der Gunners bei Instagram professionell, dass er "immer alles gegeben" habe und wie sehr es ihn schmerze, nach vier Jahren "ohne eine richtige Verabschiedung zu gehen".

Davon, dass sich Arsenal und der bestens bezahlte Torjäger so sehr auseinanderlebten, profitiert der FC Barcelona, der ihn ablösefrei verpflichtete. Am Mittwoch machten die Katalanen die Verpflichtung schließlich offiziell: Nach dessen Vertragsauflösung in London habe man sich auf einen Vertrag bis Sommer 2025 geeinigt.

Von Arsenal erhielt Aubameyang offenbar eine satte Abfindung

Das Arbeitspapier enthält allerdings eine Option, wonach eine Trennung schon im Sommer 2023 möglich ist. Dann wäre Aubameyang 34, 2025 bereits 36 Jahre alt. Seine Ausstiegsklausel beträgt nach Klubangaben 100 Millionen Euro.

Für Arsenal ist es nach Willian und Mesut Özil die nächste teure Trennung binnen eines Jahres. Laut "Times" erhielt Aubameyang, der im Sommer 2020 noch mit einem hochdotierten neuen Vertrag bis 2023 ausgestattet worden war, eine Abfindung von umgerechnet rund acht Millionen Euro.