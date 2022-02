Aubameyang äußert sich zu Dembelé: "Ich hab ihm gesagt: 'Du musst bleiben, Mann'"

Jüngst schoss Pierre-Emerick Aubameyang seine ersten Tore für den FC Barcelona. Wenig später gab er dann sein erstes großes Interview als Barça-Spieler und äußerte sich dabei auch zu seinem Kollegen Ousmane Dembelé.

Beim 4:1-Sieg in Valencia schoss "Auba" seine Tore eins, zwei und drei für den FC Barcelona. Dabei gelang ihm ganz nebenbei eine neue Bestmarke: Der 32-jährige Stürmer ist der erste Spieler in diesem Jahrtausend, der in den höchsten Ligen in Frankreich, Deutschland, England und Spanien einen Dreierpack erzielen konnte. Gelungener hätte der Tor-Einstand wohl kaum sein können.

Wenig später gab der Gabuner dann sein erstes großes Interview als Barça-Spieler. Bei der Sport-Zeitschrift "Mundo Deportivo" äußerte sich Aubameyang beispielsweise auch zu seinem neuen, alten Kollegen Ousmane Dembelé. "Ich bin froh, dass er hier ist", erklärte der frühere Dortmund- und Arsenal-Spieler. Mehr noch, "Auba" würde den 24-Jährigen gerne länger in Barcelona an seiner Seite sehen: "Ich habe ihm gesagt: 'Du musst bleiben, Mann.'"

Beide kennen sich schon aus Dortmunder Zeiten, als sie 2016/17 für Tore beim BVB sorgten. Aubameyang blieb noch ein Jahr und verabschiedete sich dann gen England, Dembelé verließ den BVB nach nur einer Saison und unterschrieb bei Barcelona. Seit seiner Ankunft plagen den französischen Flügelflitzer und Stürmer allerdings Verletzungen und Leistungsschwankungen. In der Winterpause scheiterte ein Wechsel, und so bleibt der 24-Jährige zumindest bis zum Sommer beim FCB.

Dembelé "unglaublich" und Haaland "ein Crack"

Aubameyang jedenfalls hält, wie Barça-Coach Xavi, viel vom Franzosen: "Ousmane ist einer der besten am Ball und als Stürmer unglaublich." Ob er seinen Vertrag doch noch verlängert, wisse der Gabuner nicht. Eines sei aber sicher: "Im Leben ist alles möglich."

Über einen weiteren unglaublichen Stürmer verlor der 32-Jährige auch ein paar Worte: "Haaland ist ein Crack." Über seine Kontakte in Dortmund habe "Auba" gehört, dass "er ein Spieler ist, der immer gewinnen will". Für den neuen Barça-Stürmer ist Haaland jetzt schon einer der Besten. Sollte er ebenfalls zu Barcelona wechseln, werden beide zusammen antreten, so der Gabuner. "Konkurrenz ist gut. Besonders bei Barça, das die Besten der Welt braucht."

Für Barcelona geht es erstmal in der Europa League weiter: Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der FCB bei der SSC Neapel. Gleichzeitig spielt der BVB bei den Rangers aus Glasgow. Ob mit oder ohne Haaland ist noch nicht sicher.