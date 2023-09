Atubolus zweite weiße Weste: "Das gibt ihm Stabilität"

Das 0:0 in Frankfurt war auch Balsam für Freiburgs neuen Stammkeeper Noah Atubolu, der unglücklich in die Saison gestartet war. Lob gab's von Yannik Keitel und Trainer Christian Streich, der auch die bisherige Kritik an Atubolu kritisierte.

Besonders bei Chaibis Distanzschuss in der ersten Hälfte und Marmoushs Großchance kurz nach der Pause war Atubolu am Sonntag mit Paraden zur Stelle, wahrte seine zweite weiße Weste nach dem 1:0-Sieg gegen Bremen am zweiten Spieltag. Balsam für den 21-Jährigen, der insgesamt unglücklich in die Saison gestartet war. Der U-21-Nationalkeeper zeigte ein paar Unsicherheiten, wurde bei neun Gegentoren binnen zwei Spielen gegen Stuttgart (0:5) und Dortmund (2:4) auch von seinen Vorderleuten ein wenig im Stich gelassen.

"Es ist total wichtig für Noah", sagte Streich nach dessen Leistung in Frankfurt und kritisierte den Umgang mit dem jungen Keeper: "Wir bringen den Spieler rein, Freiburg, junger Torwart, talentiert. Wir kriegen einmal fünf und einmal vier Gegentore. Er kann aber nichts machen an den meisten Toren und sofort gehen die Kritik und das Theater los. Das ist unglaublich. Statt, dass die Leute sagen, toll, dass Freiburg als Verein sowas macht und riskiert und lasst den Jungen in Ruhe. Er hat noch nicht viele Fehler gemacht, aber so ist es ja."

Am Sonntag gab es beim Duell mit der Eintracht keinen Anlass für Kritik an Atubolu. "Er hat es richtig gut gemacht, es freut mich total für ihn, das gibt ihm Stabilität", präsentierte sich Streich lobend und erleichtert zugleich. Komplimente bekamen auch die Positionskonkurrenten und -kollegen, die zusammen mit Torwarttrainer Michael Müller und Atubolu ein Team im Team bilden: "Flo Müller unterstützt ihn auf der Bank und im Training, auch der Uppi (Benjamin Uphoff, Freiburgs Nummer drei, Anm. d. Red.), das ist vorbildlich."

Noah ist noch sehr jung, für sein Alter macht er es brutal gut. Yannik Keitel

Auch bei Mitspieler Yannik Keitel, wie Atubolu ein Freiburger Eigengewächs und gemeinsam mit ihm in der DFB-U-21-aktiv, sind Wertschätzung und Respekt für die neue Freiburger Nummer eins ausgeprägt: "Noah ist noch sehr jung, für sein Alter macht er es brutal gut. Wenn ich mir vorstelle, in seinem Alter die Nummer eins zu sein, die jedes Mal, wenn ein Ding abgefackelt wird, dafür haften muss…"

Das ist in der Tat eine große Verantwortung, aber auch das Los eines jeden Torhüters. Der beim Sport-Club hat sich in den ersten Saisonwochen gesteigert, auch fußballerisch im Spielaufbau, findet Keitel und lobt: "Er macht’s gut, er spielt immer mehr hinten raus und traut sich mehr zu. Das hat vielleicht bisschen Zeit gebraucht, das kann man ihm aber nicht verübeln. Er macht es immer besser und hat in Frankfurt auch ein paar Dinger gehalten."

Die essenziell dafür waren, dass der SC nach elf Gegentreffern in drei Partien, der 3:2-Europa-League-Sieg in Piräus miteinbezogen, seine defensive Stabilität fürs Erste wiedergefunden hat. Zur Erleichterung aller.