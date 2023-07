Attacke der Sprinter kommt zu spät: Ausreißer Asgreen gewinnt in Bourg-en-Bresse

Nachdem er den ganzen Tag über in einer Ausreißergruppe gefahren war, triumphierte Kasper Asgreen auf der 18. Etappe der Tour de France. Die Sprinter um Jasper Philipsen verpokerten sich und attackierten zu spät.

Als Kasper Asgreen die dänischen Festspiele bei der 110. Tour de France fortsetzte, war der völlig entkräftete Simon Geschke bereits vom Rad gestiegen. Am Donnerstag beendete der geschwächte 37-Jährige etwa 73 Kilometer vor dem Ziel in Bourg-en-Bresse seine Tour der Leiden. Die kräftezehrende Alpen-Etappe am Vortag hatte dem Bergfahrer schwer zu schaffen gemacht. Die zweieinhalb Wochen samt anspruchsvoller Alpen-Herausforderungen nagten an Geschke, am Donnerstag gab er schließlich auf.

Bereits dritter dänischer Etappensieg

Im Kampf um den Tagessieg stahl indes der 28 Jahre alte Asgreen den Sprintern die Show. Der Däne siegte überraschend nach 184,9 Kilometern als Teil einer Fluchtgruppe, die sich das ganze Rennen über vorne behauptet hatte, vor dem Niederländer Pascal Eenkhoorn und dem Norweger Jonas Abrahamsen. Die Sprinter um Superstar Jasper Philipsen verpokerten sich dabei gehörig, forcierten zu spät das Tempo und verpassten so die Gruppe nur um wenige Meter.

Asgreen sorgte bereits für den dritten dänischen Etappensieg in diesem Jahr nach Mads Pedersen und Jonas Vingegaard, der weiter im Gelben Trikot Richtung Paris fährt. "Die waren vorn extrem gut. Wenn man bei dem Gegenwind vorn bleibt, dann hat man es auch verdient", sagte Georg Zimmermann der ARD.

Philipsen verpasste dagegen seinen fünften Etappensieg. Der Belgier versuchte zwar noch wenige Meter vor dem Ziel einen Angriff auf die Spitzengruppe, rollte in Bourg-en-Bresse aber als Vierter durch das Ziel. Damit zog der 25-Jährige zunächst nicht mit Marcel Kittel gleich, der 2017 zuletzt fünf Tagessiege gefeiert hatte.

Vingegaard bleibt in Gelb und plant Party

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard liegt nach seinen starken Leistungen in den Alpen weiter 7:35 Minuten vor seinem Rivalen Tadej Pogacar und verlebte am Donnerstag einen ruhigen Tag. Der Tour-Sieg ist dem 26-Jährigen bei drei verbleibenden Etappen bis Paris wohl nur bei einem Sturz noch zu nehmen - lediglich auf der harten Vogesen-Etappe am Samstag bietet sich für Pogacar theoretisch noch die Möglichkeit auf eine Attacke, die aber bei einem derart großen Vorsprung nicht ins Gelbe Trikot führen dürfte.

Nach der Vorentscheidung plant Vingegaards Heimatort Glyngöre die große Party: "Breaking News! Die Feier von Jonas Vingegaard in Glyngöre findet am Donnerstag, 27.7.23, statt! Programm folgt später!", hieß es am Donnerstag in einer Facebook-Gruppe der jütländischen Ortschaft.

Letzte Chance für Ausreißer

Am Freitag hoffen die Ausreißer bei der 19. Etappe auf ihre letzte Chance. Für die Radprofis geht es im Jura-Gebirge auf die hügeligen 172,8 Kilometer zwischen Moirans-en-Montagne und Poligny. Zum Ende des Teilstücks wartet eine lange Gerade auf die Fahrer. Dem deutschen Bergspezialisten Georg Zimmermann liegen solche Strecken. Allerdings sind die Kraftreserven der Profis nach bald drei Wochen Tour fast aufgebraucht. Am Samstag steht noch eine anspruchsvolle Gebirgsetappe in den Vogesen an.

18. Etappe Moûtiers - Bourg-en-Bresse (184,90 km):

1. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step 4:06:48 Std.; 2. Pascal Eenkhoorn (Niederlande) - Lotto Dstny + 0 Sek.; 3. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 4. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 5. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 6. Cees Bol (Niederlande) - Astana Qazaqstan Team; 7. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 8. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 9. Christophe Laporte (Frankreich) - Jumbo-Visma; 10. Luca Mozzato (Italien) - Team Arkea-Samsic; ... 18. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 55. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; 68. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich; 97. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 50; 114. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 18. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 72:04:39 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 7:35 Min.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 10:45; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 12:01; 5. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 12:19; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 12:50; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 13:50; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 16:11; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 16:49; 10. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 17:57; ... 19. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:05:12 Std.; 51. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 2:46:26; 60. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 3:09:32; 117. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 4:36:38; 144. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 5:09:38

Bergwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek 88 Pkt.; 2. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 82; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 81; 4. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 58; 5. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 49; 6. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla 40; 7. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 38; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe 31; 9. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers 30; 10. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech 28; ... 19. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 14; 38. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 5

Sprintwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 352 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 202; 3. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis 188; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 146; 5. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 117; 6. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 107; 7. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step 95; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 95; 9. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 92; 10. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty 90; ... 35. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 47; 60. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 25; 72. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe 18; 100. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious 7

Teamwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 217:05:34 Std.; 2. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 15:15 Min.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 20:56; 4. Bahrain Victorious (Bahrain) + 42:48; 5. Groupama-FDJ (Frankreich) + 47:47; 6. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 1:53:23 Std.; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:53:43; 8. Team Jayco AlUla (Australien) + 3:12:59; 9. Movistar Team (Spanien) + 4:01:52; 10. Cofidis (Frankreich) + 4:27:12; ... 13. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 5:10:54