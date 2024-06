Attacke aus dem Nebel: Cort Nielsen gewinnt vor Roglic

Magnus Cort Nielsen hat sich die zweite Etappe beim Criterium du Dauphiné gesichert. Der Däne fing dabei Ausreißer Bruno Armirail noch ab und kam so vor Primoz Roglic ins Ziel.

Primoz Roglic vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat den Etappensieg und die Gesamtführung beim Criterium du Dauphiné nur knapp verpasst. Der Slowene musste sich am Montag auf dem Col de la Loge im Sprint einer großen Gruppe nur dem Dänen Magnus Cort Nielsen geschlagen geben. Dritter der 142 Kilometer langen Etappe wurde der US-Amerikaner Matteo Jorgensen.

In der Gesamtwertung ist Roglic ebenfalls Zweiter und liegt vier Sekunden hinter Cort Nielsen. Die Grundlage dafür legten Roglic' Helfer Aleksandr Vlasov und Jai Hindley, die im Schlussanstieg das Tempo im Feld bestimmten. Vorne kämpfte der französische Ausreißer Bruno Armirail verbissen, doch der Vorsprung wurde immer kleiner. Als der Profi von Decathlon AG2R La Mondiale auf die letzten rund 300 Meter ging tauchten plötzlich hinter ihm die Verfolger aus dem Nebel auf. Cort Nielsen hatte das beste Timing, schoss als Erster am Franzosen vorbei und überquerte vor Roglic die Ziellinie.

Evenepoel kommt mit Roglic ins Ziel

Das achttägige Etappenrennen, das größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen wird, ist die klassische Generalprobe für die Tour de France. Der Höhepunkt des Radsport-Jahres beginnt am 29. Juni in Florenz. Roglic gilt bei der Dauphiné als Favorit auf den Gesamtsieg. Zu seinen Konkurrenten zählt der Belgier Remco Evenepoel, der am Montag ebenfalls Teil der ersten Gruppe war.

2. Etappe Gannat/Frankreich - Col de la Loge/Frankreich (142,00 km)

1. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - Uno-X Mobility 3:21:42 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma; 4. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek; 5. Oier Lazkano Lopez (Spanien) - Movistar Team; 6. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech; 7. Lukas Nerurkar (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 8. Clement Champoussin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 9. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; ... 74. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck + 6:01 Min.; 96. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 10:22; 97. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 111. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 14:38; 114. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 135. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 144. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 152. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 20:24

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - Uno-X Mobility 7:23:02 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 4 Sek.; 3. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 6; 4. Bruno Armirail (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 8; 5. Clement Champoussin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 10; 6. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech; 7. Oier Lazkano Lopez (Spanien) - Movistar Team; 8. Krists Neilands (Lettland) - Israel-Premier Tech; 9. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates; 10. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious; ... 73. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck + 6:11 Min.; 88. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 10:32; 98. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 120. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 14:48; 124. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 126. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 136. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 152. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 20:34

Bergwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Mathis Le Berre (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels 14 Pkt.; 2. Filippo Conca (Italien) - Q36.5 Pro Cycling Team 6; 3. Mark Donovan (Großbritannien) - Q36.5 Pro Cycling Team 5; 4. Xandro Meurisse (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 5; 5. Bruno Armirail (Frankreich) - AG2R La Mondiale 2; 6. Jonas Gregaard Wilsly (Dänemark) - Lotto Dstny 2; 7. Aleksandr Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe 1

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - Uno-X Mobility 31 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 25; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe 22; 4. Sam Bennett (Irland) - AG2R La Mondiale 22; 5. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma 20; 6. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Wanty 20; 7. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek 18; 8. Clément Venturini (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels 18; 9. Oier Lazkano Lopez (Spanien) - Movistar Team 16; 10. Owain Doull (Großbritannien) - EF Education-EasyPost 16

Teamwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Movistar Team (Spanien) 22:09:36 Std.; 2. Israel-Premier Tech (Israel) + 0 Sek.; 3. Uno-X Mobility (Norwegen); 4. Team Visma (Niederlande); 5. EF Education-EasyPost (USA); 6. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate); 7. Lidl-Trek (USA); 8. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan); 9. AG2R La Mondiale (Frankreich); 10. Soudal Quick-Step (Belgien); 11. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 54; ... 22. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 20:44 Min.