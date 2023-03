Attacke auf Referee: Cadiz-Keeper Ledesma drohen bis zu zwölf Spiele Sperre

Weil er Rot gesehen hat und auch noch den Referee angegangen ist, droht Cadiz-Keeper Jeremias Conan Ledesma eine lange Sperre. Für sein Vergehen nutzte er einen Mitspieler als "Rammbock".

In der Partie zwischen Cadiz und Getafe ging es mächtig rund. Zwei Elfmeter hatte Referee Hernandez Hernandez schon in der regulären Spielzeit gegeben, dazu Getafes Domingos Duarte mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Kurz nach Ablauf der zehnminütigen Nachspielzeit entschied er nach Ansicht der Videobilder erneut auf Elfmeter, zum zweiten Mal für Getafe. Enes Ünal verwandelte ihn wie schon den ersten Strafstoß traumhaft sicher zum 2:2-Endstand - in der 106. Minute.

Danach kochten in Andalusien die Emotionen über. Cadiz-Abwehrspieler Iza griff Juan Iglesias von hinten an, als der Getafe-Akteur den Ausgleichstreffer feierte. Für diese Aktion erhielt Iza die Rote Karte, es kam zur Rudelbildung. Doch damit nicht genug, in den Katakomben gingen die Scharmützel weiter. Im Fokus war nun Schiedsrichter Hernandez Hernandez, der von den Cadiz-Spielern angegangen wurde.

Die Aktion vermerkte der Referee im Spielbericht wie folgt: "Als wir uns im Tunnel der Umkleidekabinen befanden und angehalten wurden, ohne ihn betreten zu können, schubste der einheimische Spieler Jeremias Conan Ledesma einen Mitspieler, der hinter mir stand, mit dem Ziel, ihn dazu zu bringen, auf mich aufzuschlagen, was ihm auch gelang."

Weitere Cadiz-Akteure könnten Strafen erhalten

Keeper Ledesma muss nun mit einer harten Strafe rechnen, es drohen zwischen vier und zwölf Spiele Sperre. Auch Torwarttrainer Lolo Bocardo (lautstarke Beschwerden nach Spielende) und Assistenztrainer Diego Ribera (Referee und Assistenten geschubst) werden im Bericht erwähnt, dazu Juan Torres Ruiz. Der als "Cala" bekannte Innenverteidiger, der verletzungsbedingt nicht im Kader stand, habe den Arm des Referees "stark und hartnäckig" gehalten.

Cadiz fühlt sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison benachteiligt. Die Andalusier beantragten gar die Aussetzung der Meisterschaft, weil beim 1:1 gegen Elche ein Abseitstor zu ihren Ungunsten gegeben wurde.