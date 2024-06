ATSV Habenhausen verpflichtet Drittliga-Torhüter

Der ATSV Habenhausen hat für die Saison 2024/25 den Aufstieg in die dritte Liga im Visier. Für diese Mission verpflichteten die Bremer einen Torhüter aus der dritten Liga, der insgesamt sechste Neuzugang für die kommende Saison.

Leon Johannisson schließt sich dem ATSV Habenhausen an. ATSV Habenhausen

Nachdem der ATSV Habenhausen mit Philipp Holst, Paul Bonnet, Piet Ellendt, Nick Horstmann (alle HC Bremen) und Niklas Mühlenbruch (kommt vom MTV Braunschweig) bereits fünf Neuverpflichtungen für die kommende Saison 2024/25 bekannt gegeben hat, folgte jetzt Neuzugang Nummer sechs.

Vom Traditionsclub HC Empor Rostock wechselt Torhüter Leon Johannisson nach Bremen. Der 20-Jährige unterschreibt nach Vereinsangaben einen "langfristigen Vertrag" beim ATSV Habenhausen.

Neuzugang bringt Zweitligaerfahrung mit

Johannisson war zuvor für die A-Jugendbundesligamannschaft des HC aktiv, ehe er in dieser Saison in der zweiten Mannschaft der Ostseestädter aktiv war. Trotz seines jungen Alters verfügt Leon bereits über Erfahrungen aus der 2. Liga: Vor knapp einem Jahr debütierte er im Spiel gegen den HC Elbflorenz und durfte einige Minuten sammeln.

Für Matthias Ruckh, Trainer des ATSV Habenhausen, stellt die Neuverpflichtung auch eine wichtige Säule für die Zukunft dar. "Leon hat im Probetraining einen überzeugenden Eindruck gemacht und wir sind froh, mit ihm und Antonio Berdar zwei junge Keeper im Kader zu haben, die beide bereits über einiges an Erfahrung verfügen und sich gegenseitig gut ergänzen werden. Davon bin ich überzeugt", so Ruckh.

Leon Johannisson selbst freut sich bereits auf seine Zeit in Bremen. "Nach einem Besuch und einem gemeinsamen Training vor Ort, hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl und nach guten Gesprächen [...] waren wir uns schnell einig. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und nächstes Jahr in der 3. Liga zu spielen", so der Torhüter.