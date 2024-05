ATSV Habenhausen präsentiert fünften Neuzugang

Nachdem der ATSV Habenhausen mit Philipp Holst, Paul Bonnet, Piet Ellendt (alle HC Bremen) und Niklas Mühlenbruch (kommt vom MTV Braunschweig) bereits vier Neuverpflichtungen für die kommende Saison 2024/25 bekannt gegeben hat, kann der Aufsteiger in die 3. Liga nun einen weiteren Zugang präsentieren.

Nick Horstmann, Jahrgang 2004, ist auf Rechtsaußen zuhause und soll langfristig die Lücke schließen, die der Abgang von Felix Meier hinterlässt. Warum langfristig? Der 20-jährige geborene Harpstedter laboriert derzeit an den Folgen einer Verletzung und wird den Start in die neue Spielzeit verpassen.

"Nick passt wie alle unsere Neuzugänge perfekt in unser Anforderungsprofil bestehend aus jungen und talentierten Spielern aus der Region. Er spielt seit der C-Jugend beim HC Bremen und hat dadurch eine hervorragende handballerische Ausbildung genossen. Auch menschlich sind wir von ihm total überzeugt, er wird keine Schwierigkeiten haben, sich in das Team zu integrieren.", erklärt Habenhausens Trainer Matthias Ruckh.

Auch Manager Thomas Hasselmann ist froh und stolz über den geglückten Transfer. Wie er erklärt, werde Horstmann beim ATSV ausreichend Zeit und Ruhe bekommen, seine Verletzung vollständig auszuzkurieren.

"Nick ist Handballer durch und durch. Mich beeindruckt bereits jetzt, mit welcher Zielstrebigkeit und Entschlossenheit er daran arbeitet, wieder fit zu werden. Die Mischung aus seiner Schnelligkeit, seines Spielverständnisses und der Stärke im Torabschluss machen Nick für uns zu einem wichtigen Baustein für die nächsten Jahre", so Hasselmann.

Für den Manager steht fest: "Seine Verpflichtung ist ein weiterer Beleg für die neuen Mechanismen und die Offenheit, die die neue Kooperation mit zwischen dem HC Bremen und dem ATSV Habenhausen mit sich bringt."

Horstmann selber, der sich nach seinem Abitur an der Oberschule an der Ronzelenstraße für die Aufnahme eines Studiums im Bereich Sportbusiness/Management entschieden hat, ist froh, in Bremen bleiben zu können: "Ich wohne in Bremen-Schwachhausen, da ist der Weg auf die andere Weserseite nicht weit."

Angesprochen auf die Gründe zum Wechsel an den Bunnsackerweg betont Horstmann, der vor seiner Zeit beim HC Bremen lediglich bei der HSG Harpstedt/Wildeshausen gespielt hat, insbesondere das Umfeld in Habenhausen: "Ich sehe beim ATSV ein starkes Umfeld, das mir - auch während meiner Reha-Phase - alles bieten kann, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Die Fans, das ganze Team Drumherum und der Verein als solches sind mir in der Vergangenheit immer positiv in Erinnerung geblieben. Jetzt freue ich mich sehr, selbst ein Teil davon zu werden und mit der Mannschaft in der 3. Liga anzugreifen."

Das Konzept Handball in Bremen

Seit dem Amtsantritt von Trainer Matthias Ruckh im Jahr 2018 verfolgt der ATSV das Konzept, junge und lokale Spieler aus Bremen zu verpflichten. Damit soll eine schlagkräftige Mannschaft aufgebaut werden, deren Spieler sich sowohl mit dem Verein ATSV Habenhausen als auch mit der Hansestadt Bremen identifizieren und dem Verein langfristig erhalten bleiben.

Der Verein selbst identifiziert sich in hohem Maße mit der Stadt Bremen und verfolgt seit Beginn der laufenden Spielzeit das Motto "Volle Wucht. Hanseatisch.". Ziel des Vereins ist es, in Bremen hochklassigen Männerhandball zu etablieren und die Begeisterung der Bremerinnen und Bremer für den Handballsport wie in früheren Zeiten wieder zu entfachen.

Unter anderem waren der TV Grambke-Bremen bei den Männern in den 70er Jahren erfolgreich, einer der Spieler damals - der heutige HBL-Präsident Uwe Schwenker. Insgesamt sechs Spielzeiten in der Beletage zwischen 1972 und 1980 sowie sechs Saisons in der 2. Liga (1996-2002) stehen in der Vereinshistorie. Bei den Frauen konnte der TuS Walle Bremen in den 1990er Jahren fünf Meisterschaften, drei Pokalsiege und einen Europapokalsieg feiern. Der SV Werder Bremen, seit 2015 Zweitligist, spielte in der Saison 1977/78 im Oberhaus.