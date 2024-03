ATSV Habenhausen mit vier Vertragsverlängerungen

Aktuell ist der ATSV Habenhausen Spitzenreiter der Oberliga Nordsee und ist damit acht Spiele vor Saisonende auf gutem Wege, in die 3. Liga zurückzukehren. Die Bremer meldeten für die neue Saison vier Vertragsverlängerungen.

Torwart Antonio Berdar, der vor drei Jahren vom HC Bremen nach Habenhausen kam, hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert. ATSV-Trainer Matthias Ruckh ist glücklich, dass der 23-Jährige bleibt. "Antonio verkörpert eine Mischung aus Geduld und zielstrebiger Arbeit. Er hatte es als Nummer Zwei nie leicht, wichtige Spielanteile zu sammeln. In dieser Saison hat er es eindrucksvoll geschafft, aus dem Schatten unserer bisherigen Torhüter herauszukommen. Mit seinen Leistungen hat Antonio einen großen Anteil an unserem positiven Saisonverlauf".

"Ich bin total froh, weitere Jahre das ATSV-Trikot tragen zu dürfen. Ich sehe enorm viel Potenzial in unserer Mannschaft und bin mir sicher, dass die Entwicklung, sowohl persönlich als auch mannschaftlich, noch lange nicht am Ende sein wird", freut sich auch Berdar über die Verlängerung.

Kapitän bleibt an Bord

Björn Wähmann, der seit mehr als zehn Jahren Teil der Mannschaft ist, hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. "Björn geht als Kapitän immer voran und ordnet dem gemeinsamen Ziel alles unter. Dieses Verantwortungsbewusstsein ist enorm wichtig für die Entwicklung der gesamten Mannschaft", so Trainer Rukh.

Er fährt fort: "In einer jungen Mannschaft bedarf es einem guten Mix aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit. Mit seiner Erfahrung wird Björn Wähmann auch in der Zukunft ein wichtiger Ansprechpartner für den Rest der Mannschaft sein".

"Ich bin froh darüber, ein weiteres Jahr Teil dieser Mannschaft sein zu können. Natürlich haben die vielen Jahre Leistungshandball ihre Spuren hinterlassen. Doch noch fühle ich mich körperlich fit und sehe die Chance, unseren jungen Spielern durch meine Erfahrung eine wichtige Entwicklungshilfe geben zu können", sagt Wähmann über ein weiteres Jahr in Habenhausen.

Auch Rückraumspieler und Kreisläufer haben verlängert

Auch Fynn Schluroff bleibt dem ATSV weiter erhalten. "Fynn zeigt seine Stärken regelmäßig im Training. Auch in den Spielen ist seine aufsteigende Form offensichtlich. Jetzt liegt es an mir und meinem Trainerteam, Fynn kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entscheidend wird sein, dass er zukünftig von Verletzungen verschont bleibt, die seinen Fortschritt empfindlich schwächen würden.", so Trainer Matthias Ruckh.

"Beim ATSV Habenhausen liegen meine Wurzeln. Wir verfügen über einen großen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und haben jetzt die Chance, etwas Nachhaltiges aufzubauen. Da möchte ich meinen Teil zu beitragen", begründet Schluroff seine Entscheidung.

Kreisläufer Leon Grieme entschied sich ebenfalls für eine Verlängerung in Habenhausen. Trainer Matthias Ruckh ist erleichtert über die fortgesetzte Zusammenarbeit: "Leons Vielseitigkeit auf dem Spielfeld macht ihn zu einem wahren Allrounder, der nicht nur Defensivaufgaben meistert, sondern auch im Angriff zuverlässig und effektiv abliefert. Diese multidimensionale Spielweise und sein tadelloser Charakter haben ihn zu einer Schlüsselfigur für unsere Mannschaft gemacht".

Grieme selbst ist froh über die Verlängerung. "Beim ATSV sehe ich ideale Bedingungen, mich persönlich immer weiterzuentwickeln. Als Mannschaft haben wir jetzt die Chance Großes zu erreichen, da möchte ich meinen Teil zu beitragen."