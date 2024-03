ATSV Habenhausen mit drei Neuzugängen

Aktuell ist der ATSV Habenhausen Spitzenreiter der Oberliga Nordsee und ist damit acht Spiele vor Saisonende auf gutem Wege, in die dritte Liga zurückzukehren. Nun stellte der Klub drei Neuzugänge für die neue Saison vor. Alle drei kommen vom Lokalrivalen HC Bremen.

Mit Rückraumspieler Paul Bonnet steht der erste Neuzugang für die neue Saison fest. "Wir hatten Paul schon seit längerer Zeit auf der Liste unserer Wunschspieler. Er passt grundsätzlich perfekt in unser Konzept des Habenhauser Weges, aus jungen und lokalen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft mit Zukunfts- und Entwicklungspotenzial aufzubauen. Er hat beim HC Bremen eine gute handballerische Ausbildung genossen und wird uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr verstärken und für mehr Flexibilität sorgen", so Trainer Matthias Ruckh.

"Ich habe mich für den Wechsel nach Habenhausen entschieden, da wir dort in der nächsten Saison eine sehr junge und gleichzeitig ambitionierte Mannschaft haben werden. Vom Spielstil her sehe ich gute Chancen, mich ins Team einbringen zu können", begründet Bonnet die Entscheidung zur Veränderung. "Egal in welcher Liga wir spielen werden, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Innerhalb der Mannschaft möchte ich schnell meinen Platz finden und glaube, dass mir das bestehende Umfeld diesen Prozess erleichtern wird", so der 19-Jährige weiter.

Torschützenkönig der Liga kommt nach Habenhausen

Auch Philipp Holst kommt vom HC Bremen zum ATSV. Mit 144 Toren in 18 Spielen ist der 20-Jährige derzeit Torschützenkönig der Oberliga Nordsee. "Philipp wird unser Angriffsspiel auf der Rückraummitte um neue Facetten erweitern und variabler machen. Ich mache mir keine Sorgen, dass er nicht in unsere Mannschaft passen wird. Er wird sich schnell einfinden und von Beginn an Verantwortung übernehmen können. Seine spielerischen Anlagen passen perfekt zu unserer Art Handball zu spielen", freut sich Ruckh.

"Der Wechsel nach Habenhausen bedeutet für mich den nächsten Schritt meiner Entwicklung. Ich sehe dafür jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich kenne viele der Jungs bereits seit längerem persönlich und freue mich schon jetzt auf die gemeinsame Zeit. Mit der Mannschaft und dem Verein kann ich mich absolut identifizieren und erhoffe mir, dass ich beim ATSV den nächsten Schritt gehen kann, um mein Spiel auf ein neues Niveau zu bringen zu können", so Holst.

Kreisläufer wechselt von der Konkurrenz

Mit Piet Ellendt kommt ein großes Bremer Handballtalent nach Habenhausen. Der 18-Jährige spielt derzeit noch beim HC Bremen in der A-Jugendbundesliga.

"Piet bringt für sein junges Alter eine sehr gute Körperlichkeit mit, was ihm den Einstieg im Seniorenbereich erleichtern wird. Darüber hinaus ist er seit zwei Jahren Abwehrchef in der A-Jugend Bundesligamannschaft des HC Bremens, die mit sehr viel körperlicher Härte, aber auch guter Beinarbeit und Ballorientierung arbeitet. Daher wird sich Piet schnell bei uns zurecht finden können und ein wichtiger Bestandteil unseres Deckungsspiel werden“, ist Trainer Matthias Ruckh auch über diesen Neuzugang begeistert.

"Mit Piet bekommen wir einen ehrgeizigen jungen Mann dazu. Ich traue ihm definitiv zu, dass er den skizzierten Weg bei uns einschlagen kann und wird", so Manager Thomas Hasselmann.