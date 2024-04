ATSV Habenhausen holt Neuzugang von Drittliga-Spitzenreiter

Der ATSV Habenhausen strebt zurück in Richtung 3. Liga. Der aktuelle Spitzenreiter der Oberliga Nordsee präsentierte nun seinen vierten Neuzugang und der kommt von einem Drittliga-Topteam.

Der abwehrstarke Kreisläufer Niklas Mühlenbruch wechselt im Sommer vom MTV Braunschweig an die Weser. Den 1,95 Meter großen und 24 Jahre alten Abwehrspezialisten verschlägt es aus privaten Gründen in die Hansestadt.

"Ich bin dem ATSV sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance eines Wechsels. Ich freue mich auf die Zeit im Habenhauser Trikot und drücke den Jungs bis dahin beide Daumen, damit die Meisterschaft in der Oberliga gelingt. In welcher Liga wir in der kommenden Saison auch antreten werden: Ich werde alles dafür geben, um die gemeinsamen Ziele erreichen zu können", äußert sich Mühlenbruch in einer Vereinsmitteilung.

"Wurde optimal ausgebildet"

"Niklas verfügt trotz seines immer noch recht jungen Alters bereits über viel hochklassige Erfahrung in der 3. Liga. Er wurde beim MTV Braunschweig handballerisch optimal ausgebildet und wird unsere Mannschaft sowohl menschlich als auch sportlich enorm bereichern. Mit seiner Erfahrung wird er in unserer jungen Mannschaft einen wichtigen Eckpfeiler darstellen und durch seine Defensivstärke insbesondere unsere Abwehr auf ein neues Level heben", erklärt Habenhausens Trainer Matthias Ruckh.

"Der Transfer von Niklas macht deutlich, dass wir auf einem guten Weg sind, auch über die Landesgrenzen Bremens hinaus positiv wahrgenommen zu werden. Damit stellen wir, neben dem Weg auf junge und talentierte Spieler aus der Region zu setzen, einen Ankerpunkt für überregional interessante Spieler dar", ist ATSV-Manager Thomas Hasselmann stolz.