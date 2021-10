ATSV Erlangen zu stark für Seligenporten - Ansbach erklimmt Spitze - Würzburg tanzt aus der Reihe

Der 14. Spieltag in der Bayernliga Nord war definitiv nicht der der Gastgeber. Doch ausgerechnet der Würzburger FV tanzte im Kellerduell gegen den ASV Cham aus der Reihe und sicherte sich den äußerst wichtigen ersten Heimsieg der Saison. Neuer Tabellenführer ist die SpVgg Ansbach, die von einer überraschenden Heimniederlage des FC Eintracht Bamberg profitierte.

SV Seligenporten - ATSV Erlangen 1:4 (1:3)

Die Auftaktbegegnung des Spieltages stand ganz im Zeichen von Frauen-Power. Da stand zum einen mit Davina Lutz (früher Davina Haupt) eine Schiedsrichterin auf dem Platz, die drei Wochen nach ihrer Hochzeit über die gesamte Spielzeit eine souveräne Leistung ablieferte und so manche Kritik ihrer männlichen Mitbeteiligten meist souverän und charmant weglächelte. Lediglich zweimal musste sie dann doch etwas energischer durchgreifen und auch den gelben Karton zücken. Die andere junge Dame war die Stadionsprecherin der Klosterer. Charlotte Klaus ist nicht nur die Tochter von SVS-Trainer Gerd Klaus, sondern auch in dieser Saison die neue Stimme in der MAR-Arena. Doch während Davina Lutz nach dem Spiel weiterhin einen recht gelösten Eindruck machte, war die Stimmung bei der 13-jährigen Moderatorin doch ein wenig getrübt. Mit viel Engagement und Einsatz hatte sie akustisch versucht, ihre männlichen Vereinskollegen zu unterstützen. Doch selbst nach den Gegentreffern blieb die Stadionsprecherin angenehm professionell und führte bis zum Ende charmant durch das Spiel. An ihr lag es daher ganz sicher nicht, dass der SV Seligenporten mit 1:4 unterlag. Und im großen und ganzen sogar auch nicht an der jungen Mannschaft der Gastgeber. Die hatten stark begonnen, wurden mit zunehmender Spieldauer dann aber von einem Gegner überwältigt, der vor allem zwischen der 35. und 45. Minute eine richtig starke Ansage machte. Drei Tore innerhalb von nur fünf Minuten drehten die Partie zugunsten der Unistädter, die auch im zweiten Durchgang klar die dominierende Elf blieb. Da allerdings meinten es die Gäste dann manchmal vielleicht auch etwas zu gut mit den Hausherren, denn da blieb schon die eine oder andere gute Chance leichtfertig liegen. Drei Minuten vor dem Ende freilich setzte Oliver Janz mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Dabei hatte die Begegnung wirklich richtig gut angefangen für die Gastgeber. Ohne Respekt vor den großen Namen im Team des ATSV hatten sie sogar zunächst mehr vom Spiel. Schon nach sechs Minuten hatte Justin Kussmann die erste Möglichkeit nach Zuspiel von Christian Knorr. Aber dieses Mal blieb Schlussmann Michael Kraut noch Sieger. Nur vier Minuten später hatte Damyan Opcin die nächste Möglichkeit für, der nach einer Freistoßvorlage aber noch am Einschuss gestoppt werden konnte. Aufgeschoben bedeutet aber nicht aufgehoben, gegen (noch) recht passive Gäste gingen die Klosterer dann in Führung. Auf der linken Seite hatte sich Drazen Misic schön durchgesetzt. Seine Flanke erreichte Leon Rukiqi, der mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (25.). Dieser Treffer rüttelte die Gäste dann aber merklich wach. Schon im Gegenzug hatten sie ihre erste gute Gelegenheit, doch der Schuss von Philip Messingschlager war eine sichere Beute für Herbert Schötterl. Doch die Dominanz der Gäste steigerte sich jetzt im Minutentakt. Und nach 37 Minuten dürfte sich Christopher Kracun wohl das "Nach-dem-Spiel-"Bierchen mit seinem alten Kumpel Gerd Klaus vermiest haben. Denn sein sehenswerter Distanzschuss schlug unhaltbar zum 1:1-Ausgleich im rechten unteren Eck ein. Doch die Machtdemonstration des ATSV war erst am Anfang. Nur kurz darauf brachte Sebastian Marx nach einer Ecke seine Erlanger zur 2:1-Führung - Spiel gedreht innerhalb von 120 Sekunden. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, erzielte Nico Geyer mit seinem zehnten Saisontor nach toller Vorarbeit und Zuspiel von Philipp Mandelkow den 3:1-Pausenstand. Nun ging es teilweise richtig einfach für die Gäste, die der jungen Abwehr des SVS deutlich die Grenzen aufzeigten. Zu allem Unglück musste dann auch noch Kapitän Christian Knorr zur Pause in der Kabine bleiben. Der Antreiber der Hausherren fehlte nun auch noch und trotz der hoffnungsvollen Anfeuerung ihrer jungen Stadionsprecherin nach der Pause kamen die Hausherren nach dem Wechsel nicht wirklich entscheidend in die Partie zurück. Der ATSV feierte damit seinen fünften Sieg in Folge. Seligenporten hingegen ist wieder Tabellenschlusslicht.



FC Eintracht Bamberg - TSV Karlburg 0:1 (0:0)

Nicht erst seit der Einführung des "modernen" Fußball nimmt der Begriff Ballbesitz inzwischen einen breiten Stellenwert bei den Trainern und Kennern des sportlichen Handwerks ein. Doch was ist eigentlich Ballbesitzfußball? Ausbilder der Trainerlehrgänge werden antworten: "Diese Form basiert darauf, lange am Ball zu bleiben und durch permanentes Passspiel Räume für planvolle Angriffe zu öffnen. Dabei ist es zunächst nicht das vorrangige Ziel, möglichst schnell vor das Tor zu kommen." Als Gegenpart dazu wird dann auch das Umschaltspiel genannt. Das impliziert den direkten Übergang nach Ballgewinn oder -verlust um schnell einen entscheidenden Vorteil zu gewinnen. Der FC Eintracht Bamberg hat hier eigentlich eine perfekte Kombination gefunden. Erstmals hatte es die Mannschaft von Trainer Julian Kolbeck dabei nicht geschafft, Zählbares aus diesem attraktiven Fußball zu gewinnen, das war gegen den ATSV Erlangen. Mit dem TSV Karlburg sind es jetzt aber zwei. Denn die Gäste zeigten sich für den Spitzenreiter als ein extrem unangenehmer Gegner mit einer bombensicheren Deckung. Die hatten gefühlt alle elf Mann in der eigenen Hälfte um den Strafraum geschart und machten Jakob Tranziska & Co. das Leben extrem schwer. Die Bamberger verzeichneten zwar ihrerseits gefühlte 75 Prozent Ballbesitz. Doch meist blieben sie im Abwehrverbund der Gäste hängen. Und wenn sich dann doch einmal eine Lücke auftat, stand da noch Marvin Fischer-Vallecilla, der irgendwie dann noch alles hielt, was auf seinen Kasten kam. Freilich hatten die Gäste auch den Umstand auf ihrer Seite, dass die Hausherren nach dem Platzverweis für Armend Elshani kurz vor der Pause lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. Am Ende waren die Bamberger sogar nur noch zu neunt. Die gelb-rote Karte für Jakob Tranziska in der Schlussphase war aber nicht mehr entscheidend, jedoch ein Synonym für das Verhältnis zu Schiedsrichter Florian Islinger an diesem gebrauchten Tag. Viele Diskussionen mit dem Unparteiischen brachten die Bamberger letztlich selbst um den Spielfluss. Während sich die Bamberger also auch immer wieder mit dem Schiedsrichter beharkten, waren die Karlburger trotz spielerischer Unterlegenheit letztlich einfach abgezockter. Das kompakte Defensivspiel wurde zwar eher selten von Offensivaktionen der Gäste unterbrochen. Aber wenn doch, ging es schnell und schnörkellos nach vorne. Einmal trafen sie dann sogar zum Tor des Tages. Sebastian Fries brachte den TSV rund eine Viertelstunde vor dem Ende in Führung. Am Spiel änderte der Treffer wenig. Bamberg war weiter deutlich aktiver, aber gegen die enge Deckung jetzt auch oft mit langen Bällen operierend, welche vorne aber nur selten unter Kontrolle gebracht werden konnten.



Würzburger FV - ASV Cham 1:0 (1:0)

Im sechsten Anlauf hat es endlich geklappt mit dem ersten Heimsieg des Traditionsklubs von der Zellerau. Und dann auch noch drei Big-Points gegen den direkten Konkurrenten aus Cham, der auch nach dem Trainerwechsel am Dienstag der vergangenen Woche nicht aus dem Tief kommt. "Der Trainerwechsel kam für uns schon erschwerend hinzu", so Würzburgs Coach Harald Funsch. "Denn du weißt nie, wie sich so etwas auf eine Mannschaft auswirkt." Dennoch blendeten seine Schützlinge diesen Umstand erfolgreich aus. Und ein großes fußballerisches Feuerwerk hatte ohnehin keiner der knapp 300 Zuschauer erwartet. Es wurde ein zäher Abnutzungskampf mit vielen Unterbrechungen, der aber trotz der prekären Situation für beide Seiten erfreulich fair über die Bühne ging. Nach dem Katapultstart der Hausherren - gerade einmal 120 Sekunden waren beim Führungstreffer von Moritz Lotzen gespielt - waren die Aktion der Hausherren aber insgesamt deutlich sicherer. Das große Aufbäumen der Gäste aus dem Bayerischen Wald dagegen blieb über weite Strecken aus. Nur selten kam der ASV selbst vor den Kasten von Andre Koop, der wie schon zuletzt in Feucht eine fehlerfreie Partie ablieferte. Insgesamt blieb es aber eine eher ereignisarme Partie in der die Würzburger zumindest optisch dem zweiten Treffer näher waren als die Gäste dem Ausgleich. Die größte Möglichkeit zur Entscheidung hatten die Gastgeber dann rund eine Viertelstunde vor dem Ende, als Christian Dan per Elfmeter hätte erhöhen können. Doch ASV-Schlussmann Josef Jurasi holte den Ball aus dem linken Eck und hielt seine Farben weiter im Spiel. Die Würzburger blieben aber weiter gefährlich, treffen sollten sie aber nicht mehr. Auch weil der eingewechselte Mohammed Conte nach 83 Minuten nur das Außennetz traf.



SpVgg Bayern Hof - DJK Ammerthal 0:2 (0:0)

Am Ende war es dann doch wieder ganz still auf der Grünen Au. Danach sah es eigentlich lange nicht aus. Die Hausherren lieferten dem Tabellenfünften aus der Oberpfalz eine kämpferisch starke Partie und hätten sich wohl einen Punkt verdient gehabt. Rund eine Stunde durften die Hofer Bayern auch nicht ganz zu unrecht davon träumen. Am Ende gab aber einmal mehr die im Fußball gerühmte Abgeklärtheit den Ausschlag. Andre Karzmarczyk hatte nach einem eigentlich schon abgewehrtem Ball doch noch getroffen (55.). Die Hausherren mühten sich zwar weiter und hatten durch Andreas Knoll oder Matej Kyndl die Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch auch die Gäste waren weiter gefährlich. Zwar ging Top-Torjäger Lukas Dotzler dieses Mal leer aus, dafür traf Mergim Bajrami in der Schlussminute per Freistoß sogar noch zum 2:0. Schmerzlicher als dieser Treffer dürfte für die Hofer aber der Verlust von Nico Preißler sein, der zwei Minuten zuvor wegen eines Foulspieles die rote Karte zu sehen bekam.

1. FC Sand - SV Vatan Spor Aschaffenburg 0:0

Es ist zum Verrücktwerden: Seit dem 28. August hat der FC Sand jetzt nicht mehr ins gegnerische Tor getroffen. Es war die 52. Minute in Cham als Sebastian Wagner zuletzt die Korbmacher jubeln lassen durfte. Seither sind fast 500 Minuten Spielzeit vergangen, denn auch gegen den Aufsteiger Vatan Spor Aschaffenburg gelang wieder kein Treffer. Doch zumindest stand auch auf der anderen Seite die Null, was in der Abrechnung noch einen Zähler für das Punktekonto gibt. Ein großer Trost oder gar Balsam für die Seele dürfte es aber wohl kaum sein, denn man hatte sich schon etwas vorgenommen und erhofft für diesen Spieltag. Und eigentlich hatte die Elf von Matthias Strätz über die gesamte Spielzeit auch wesentlich mehr vom Spiel. Doch gegen die tief stehenden Gäste vom kleinen Schönbusch fiel ihnen auch lange Zeit nicht all zu viel ein. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte der Schiedsrichter den Zweikampf von Sven Wieczorek und Baris Eren als Elfmeter für die Hausherren gewertet. Freilich muss auch vom Punkt erst einmal getroffen werden, doch ein Tor hätte der Begegnung sicher gut getan. Oder die 56. Minute in der Tim Strasser nur die Querlatte getroffen hatte. Der Balken zitterte wohl noch eine ganze Weile wie auch die Gäste, die aber mit viel Laufbereitschaft und Einsatz in den Zweikämpfen dieses 0:0 bis zum Ende verteidigten.



TSV Großbardorf - DJK Gebenbach 0:5 (0:3)

Was für eine Reaktion der Gebenbacher. "Die Niederlage gegen Seligenporten wird uns noch lange nachhängen", war der Tenor auch von Trainer Franz Koller nach dem letzten Wochenende. Drei Punkte hatte man da schon eingeplant, die hat man jetzt beim TSV Großbardorf eindrucksvoll zurückgeholt. Bereits im ersten Durchgang zeigten sich die Gäste bei ihrem Tagesausflug in die Rhön nicht nur angriffslustig, sondern auch auch sehr zielstrebig. "Grundsätzlich liegt es uns nicht, das wir uns hinten reinstellen. Wir wollten selbst aktiv sein und den Gegner zu Fehlern zwingen." so Koller. Das gelang nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde dann innerhalb kürzester Zeit hervorragend. Der unnachahmliche Michael Jonczy (20., 22.) und Timo Kohler (21.) legten schon zur Pause ein deutliche 3:0-Führung vor, von der sich die Gallier zunächst nur schwer erholten. Nach der Pause mussten die Gäste nach ersten eigenen Angriffen dann doch verstärkt die eher ungeliebte Abwehrarbeit in den Vordergrund stellen. Die Hausherren drängten auf den Anschlusstreffer. Einmal klärte ein Verteidiger für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Christoph Lindner. Einige Minuten später blieb der Keeper dann Sieger im Eins-gegen-eins mit Sertan Sener. Nach einer Stunde wechselte dann TSV-Coach Andreas Brendler zweimal und stellte sein System noch offensiver um. Doch die Gäste befreiten sich etwas und setzten nun ihrerseits wieder Konter zur möglichen Entscheidung. Für diese sorgte dann in der 76. Minute wieder Michael Jonczy, der mit einem langen Ball plötzlich alleine vor Justin Reichert auftauchte und mit seinem Abschluss das 4:0 erzielte. Damit waren die Gastgeber geschlagen. Zwar unter Wert, aber dafür gibt es in der Tabelle keinen Bonus. Stattdessen kam es sogar noch schlimmer für die Gallier. Kurz vor dem Ende traf Bastian Freisinger zum 5:0.

TSV Abtswind - SpVgg Ansbach 0:2 (0:1)

Der neue Tabellenführer heißt SpVgg Ansbach. Ausgerechnet ohne ihren Trainer Christoph Hasselmeier setzten sich die Residenzstädter auf den Platz an der Sonne und verdrängten die Bamberger Eintracht von der Spitze. Dennoch hatten die vertretungsweise von Michael Griebel gecoachten "Nullneuner" im Kräuterdorf richtige Schwerstarbeit zu verrichten. Die Entscheidung fiel erst sehr spät durch den Treffer von Patrick Kroiß. Der umjubelte 15. Saisontreffer des Ansbachers bedeutete den 2:0-Enstand. Danach sah es aber lange nicht aus. Der Siegtreffer der Gäste fiel in einer Phase in der von der SpVgg eher wenig bis nichts zu sehen war. In dieser Schlussphase waren es die Hausherren die vehement auf den Ausgleich drängten. Ansbach führte da durch den frühen Kopfballtreffer von Niklas Seefried mit 1:0. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung der Gäste noch verdient, die schon zuvor durch Bastian Herzner eine richtig gute Gelegenheit zur Führung hatten. Doch da war Felix Wilms auf dem Posten und klärte zur Ecke (9.). Auch nach dem 1:0 waren es die Ansbacher, die richtig Druck machten. Doch bis zur Halbzeit wollte kein weiterer Treffer fallen. In der Pause hatte dann Claudiu Bozesan seine Schützlinge ordentlich zur Brust genommen, denn die kamen nun mit Schwung aus der Kabine. Ansbach hatte das ein oder andere Mal Glück und auch Sebastian Heid zwischen den Pfosten. Abtswind schnupperte jetzt am Ausgleich und zog auch in der Schlussphase noch einmal merklich an. Ferdinand Hansel gegen Heid oder Michael Hermann gegen den Pfosten waren innerhalb von 60 Sekunden die größten Ausgleichsmöglichkeiten. Ansbach, das gerne auch als Beamtenstadt in Mittelfranken belächelt wird, hatte nun tatsächlich in eine Art Verwaltungsmodus geschaltet und wurde dann durch Severo Sturm beinahe dafür bestraft. Doch auch sein Ball ging am Tor vorbei. Wenig später ließ Frank Hartlehnert die Möglichkeit zum Ausgleich liegen. Verdient wäre er wohl gewesen, doch dann kam Patrick Kroiß.