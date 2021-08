ATSV Erlangen ringt in Unterzahl Primus Vilzing nieder

Dieser Mittwochabend in der Bayernliga Nord hatte es in sich. Die Spiele waren noch keine 30 Minuten alt, als die Live-Ticker bereits insgesamt 15 Treffer in sieben Partien anzeigten. Lediglich in Erlangen waren da noch keine Tore gefallen. Dabei blieb es auch bis kurz vor dem Ende dieses Spieles. Dann beendete Kevin Woleman für den heimischen ATSV den Siegeszug der DJK Vilzing und entzauberte erstmals die Oberpfälzer. Die bleiben dennoch Erster.

SC Feucht - SV Seligenporten 0:0

Am Ende wurde es dann noch einmal richtig hektisch. Feuchts Michael König und Seligenportens Drazen Misic hatten sich wohl noch das eine oder andere zu sagen. Allerdings drängten sich dann doch einige ihrer eigenen Mannschaftskameraden zwischen die beiden, um eine Fortsetzung der verbalen Auseinandersetzung mit vielleicht anderen Mitteln zu unterbinden. Es war der Schlusspunkt einer ansonsten abwechslungsreichen und phasenweise doch recht spannenden Partie. Auch wenn am Ende die Tore fehlten, es war eines der besseren 0:0-Spiele, welches rund 200 Zuschauer im Feuchter Waldstadion gesehen hatte. Daran änderte auch die bittere Rote Karte für Feuchts "Junior" Betsi Mbetssi nichts, der sich wenige Minuten vor dem Ende für einen Sekundenbruchteil zu einer echten Dummheit hinreißen ließ, die er aber wohl noch im gleichen Augenblick selbst bitter bereute und sofort selbst erkannte, welche Folgen das nach sich ziehen könnte. Vorausgegangen war der Szene in der 87. Spielminute eine Rangelei auf Höhe der Mittellinie, direkt vor der Tribüne, in der erst Stephan König und Drazen Misic etwas engeren Körperkontakt im Zweikampf hatten. Ein paar kleineren Schubsern in diesem Getümmel von mehreren Spielern folgte schließlich die Kurzschlussreaktion des ansonsten so besonnenen Feuchters, als er Seligenportens Josip Bajic mit der Hand in Richtung des Gesichts fuhr. Ob er ihn dabei nun getroffen hat oder nicht, sah in dieser Situation nicht nur mancher Zuschauer als unwichtig an, sondern eben auch die Regularien und die für ihn bestimmte Exekutive auf dem Platz - der Schiedsrichter. Ein paar weitere Schubser später hatte der Unparteiische Phillip Götz dann aber die Lage sondiert, Seligenportens Misic mit Gelb bedacht und Feuchts Betsi Mbetssi mit Rot vom Platz geschickt. Da halfen dann auch die Proteste von der Feuchter Bank und der Tribüne nichts. Die restlichen Minuten dieses Spieles mussten die Hausherren in Unterzahl bestreiten.

Und diese trotteten - auch wenn sie diese Phase ohne zählbaren Flurschaden überstanden hatten - nach Spielschluss mit hängenden Köpfen in Richtung der Kabinen. Gegen das noch punktlose Schlusslicht hatte man sich beim bislang ordentlich auftretenden Aufsteiger sicher ein wenig mehr erhofft als dieses torlose Remis. Dennoch stand dieses Spiel ungeachtet der tabellarischen Situation unter einem ganz besonderen Aspekt: Nicht nur dass einige der Spieler auf dem Platz auch schon das Trikot des anderen Vereines getragen hatten, auch die Trainer trugen da ihr Scherflein bei: Denn Florian Schlicker - jetzt in Diensten des SC Feucht - arbeitete auch schon für einige Jahre für den SV Seligenporten als Übungsleiter. Unter anderem auch mit Gerd Klaus - der auch jetzt wieder der Coach der Klosterer ist. Die traten an diesem Dienstagabend übrigens keineswegs wie ein Tabellenletzter auf. Zugegeben, die Anfangsphase gehörte schon den Gastgebern, die durch Fabian Klose oder Felix Spielbühler schon einmal die Reflexe von SVS-Schlussmann Herbert Schötterl auf die Probe stellten.

Doch mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich auch die Gäste ihre Spielanteile und wurden ab der 25. Minute auch in der Defensive immer stabiler. Das ist deswegen bemerkenswert, weil Seligenporten mit bisher 22 Gegentreffern die schwächste Defensivabteilung stellte. Dennoch vertraute Gerd Klaus der gleichen Startelf wie zuletzt in Hof. Bei Feucht dagegen gab es zwei Änderungen in der Mannschaft: Für Maximilian Höhenberger und Patrick Tekeser begannen diesmal Gabriel Jessen und Julian Schäf. Mitte der ersten Hälfte wurde es dann ein richtig unterhaltsames Spiel, an dem nun auch die Gäste ihren Anteil und ihre kleinen Möglichkeiten hatten. Die klarste Chance überhaupt hatte dann Leon Rukiqi, dessen Abschluss von Gratz aber noch von der Linie gekratzt wurde (35.).

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Gesamtbild eher wenig. Feucht fehlten etwas die Ideen, aus dem Spiel heraus gelang eher wenig. Probates Mittel wäre dann vielleicht die eine oder andere Standardsituation gewesen, doch SVS-Keeper Herbert Schötterl ließ sich weder da noch in einer dann insgesamt etwas hektischen Schlussphase überwinden. Insgesamt ließ die umsichtige Deckung um den 21-jährigen Abwehrsenior Josip Bajic aber auch nicht mehr viel zu.

DJK Gebenbach - TSV Karlburg 3:0 (2:0)

Zwei reichlich unterschiedliche Halbzeiten lieferten die Gastgeber ihrem Anhang am Mittwochabend. Die frühe Führung durch Michael Jonczy per Kopf nach nur vier Minuten gab zunächst Sicherheit. Die DJK drängte weiter, versäumte aber noch vor der Pause für klarere Verhältnisse zu sorgen. Trotz guter Gelegenheiten gab es nur noch einen Treffer zu bejubeln. Nico Becker nach Vorarbeit von Bastian Freisinger erhöhte in der 35. Minute auf 2:0.

Nach der Pause erwischten zunächst auch die Hausherren den besseren Start. Doch mit dem Pfostenschuss von Michael Jonczy nach 56 Minuten brach das Spiel der Hausherren unverständlicherweise ein wenig ab. Die Gäste kamen nun besser auf und hatten nach 63 Minuten die große Chance zum Anschlusstreffer. Doch Christoph Lindner parierte den von Fries getretenen Strafstoß und hielt auch in der Folgezeit die Führung gegen immer stärker werdende Gäste fest.

Erst in der Schlussphase gelang es dann den Hausherren, sich etwas zu befreien und nach einem Konter die endgültige Entscheidung zu erzwingen - Nico Becker (3:0/82.). Karlburg dagegen verlor am Ende nicht nur das Spiel sondern auch Jan Wabnitz mit Roter Karte.

"Wir befinden uns nach den ersten Spieltagen im Soll. Trotzdem gilt es nun, Woche für Woche zu punkten, um von hinten weg zu kommen und uns eine stabile Saison ohne Abstiegsdruck zu erarbeiten", so DJK Coach Franz Koller nach dem Spiel. Er lobte aber auch die Kompaktheit und die Zweikampfstärke der Gäste aus Unterfranken, "weshalb sie unangenehm zu bespielen sind".

DJK Ammerthal - SV Vatan Spor Aschaffenburg 6:0 (6:0)

Schon vor dem Spiel hatte Ammerthals Trainer Michael Hutzler vor den Gästen gewarnt. Denn man dürfe sich "nicht von der Tabelle blenden lassen". Zwar ist der Aufsteiger noch sieglos, hat von sechs Spielen aber nur viermal knapp mit einem Tor Unterschied - unter anderem gegen die SpVgg Ansbach oder den ATSV Erlangen - verloren. Der erhobene Zeigefinger kam offensichtlich bei seinen Schützlingen an. Denn die legten los wie die Feuerwehr. Erst der Doppelpack von Raffael Kobrowski nach drei beziehungsweise 13 Minuten. Dann Martin Popp (16.) und Mergim Bajrami (26.) hatten nach nicht einmal einer halben Stunde für klare Verhältnisse auf dem Platz gesorgt. Nach einer kurzen Verschnaufpause legten die Hausherren aber noch vor dem Seitenwechsel nach. Lukas Dotzler erhöhte in der 44. Minute nach Vorlage von Mergim Bajrami sogar auf 5:0. Wieder Dotzler machte dann sogar noch in der Nachspielzeit das halbe Dutzend voll.

"Gerade auf unserem Platz müssen wir es schaffen, uns gegen tiefstehende Mannschaften noch mehr Torchancen zu erarbeiten. Man hat zuletzt auch schon gegen Feucht gesehen, dass es nicht einfach ist, gegen eine gut organisierte Abwehr die Lücke zu finden. Da müssen wir versuchen, unsere Spielidee und die Abläufe im Spiel nach vorne noch schneller umzusetzen", hatte Hutzler noch vor dem Spiel erläutert. Im zweiten Durchgang musste er sich darüber kaum noch Gedanken machen. Die gab dann reichlich Gelegenheit zu wechseln und ein wenig zu experimentieren. Zu einem Eintrag in die Torjägerliste hat es dann allerdings für keinen der Protagonisten gereicht.

Würzburger FV - DJK Don Bosco Bamberg 1:4 (0:2)

Der Knoten sollte endlich platzen beim WFV. Allerdings musste Würzburgs Trainer Marco Scheder seinen Kapitän David Drösler ersetzen, der sich Samstag frühzeitig im Spiel verletzt hatte.

Doch es lief von Beginn an nicht gut für den Traditionsverein. Schon nach neun Minuten musste Andre Koob das erste Mal hinter sich greifen. Ausgerechnet der Rückpass eines Drösler-Vertreters in der Verteidigung geriet zu kurz. Sayko Trawally eroberte das Leder und traf zur 1:0-Führung für die Oberfranken. Nur zwei Minuten später der nächste Nackenschlag. Per Kopfball traf Philipp Hörnes über den Torwart hinweg zum 2:0. Die Hausherren mühten sich jetzt. Erspielten sich die eine oder andere "halbe" Möglichkeit, aber letztlich ohne Erfolg. Im Gegenteil, beinahe hätten die Gäste durch Trawally sogar auf 3:0 stellen können. Doch Keeper Koob parierte glänzend.

Die rund 300 Zuschauer an der Zellerau sahen dann nach dem Wechsel praktisch eine Kopie des ersten Durchgangs. Der WFV war sichtlich bemüht, aber ohne Durchschlag. Die beste Möglichkeit hatte noch Emir Bas mit seinem Freistoß an den Pfosten, doch bereits im Gegenzug zeigten die Gäste brutale Effizienz durch Sperlein, der auf 3:0 erhöhte. Zwar verkürzte Würzburg noch einmal durch Conte, doch ein Strafstoß nach Foul an Hänschke brachte schließlich die Entscheidung. Simon Allgaier verwandelte sicher zum Endstand.

SpVgg Ansbach - ASV Neumarkt 3:0 (2:0)

Dass ein guter Saisonstart für den Ablauf einer gesamten Spielzeit Gold wert sein kann, dazu braucht man wohl kein besonderer Fußball-Experte zu sein. Und je länger man mit der Euphorie der erfolgreichen ersten Spiele in die Runde geht, umso ruhiger kann man dann auch als Trainer arbeiten. Viele Dinge gehen dann einfach leichter von der Hand und wirken sich auch auf das Spiel einer Mannschaft aus. Diese Attribute können derzeit beide der Kontrahenten aufweisen, wenngleich die Saisonziele doch unterschiedlicher kaum sein können. In Ansbach spricht man gerne sehr offensiv vom Aufstieg in die Regionalliga. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse ein keineswegs unmögliches Unterfangen. In Neumarkt dagegen bleibt man trotz der Erfolge noch bodenständig. Zumal deren Trainer Jürgen Schmid wie schon gegen den ASV Cham auf Niklas Schell verzichten musste, der sich aufgrund eines längeren Auslandsaufenthaltes in den USA den YHC Athletics in Young Harris (Georgia) angeschlossen hat. Fast noch schwerer wiegt aber der Weggang von Abwehr-Stratege Alexander Moratz zur SpVgg Greuther Fürth II. Insofern waren einige Umstellung in der bislang so starken Deckung des Aufsteigers nötig geworden.

Vor der einmal mehr ordentlichen Kulisse von 750 Zuschauern hatten dann die Hausherren die erste Szene. Noch keine 60 Sekunden waren gespielt, da kassierte Eric Weeger (Ansbach) schon den ersten gelben Karton. Es wurde aber dann nicht das befürchtet harte Spiel - Gelbe Karten folgten bis zum Ende nur noch zwei (je eine auf jeder Seite). Dafür entwickelte sich aber ein recht flottes Spiel mit Vorteilen für die Gastgeber, die durch Maximilian Takacs auch den ersten Torschuss verbuchten. Dann waren die Gäste an der Reihe. Ein Freistoß von Jonas Marx und der Abschluss von Christian Schrödl waren aber letztlich gut bei SpVgg-Schlussmann Sebastian Heid (dem Sohn des Ex-60-Torhüters Andreas Heid) aufgehoben. Effektiver waren da schon die Ansbacher bei ihren Offensivbemühungen, die nach 18 Minuten dann die Führung bejubeln durften. Karakas hatte schön auf Patrick Kroiß durchgesteckt und der Torjäger netzte zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später fiel sogar Treffer Nummer zwei. Riko Manz drosch den Ball nach Zuspiel von Reutelhuber aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Tor. Die Hausherren kontrollierten jetzt Spiel, Ball und Gegner.

Auch nach dem Seitenwechsel ein ähnlches Bild. Die Ansbacher waren fortan zwar nicht mehr so zwingend im Abschluss, die Kontrolle gaben sie aber auch nicht mehr her. Der achte Saisontreffer durch die sehenswerte Direktabnahme von Patrick Kroiß nach knapp einer Stunde bedeutete dann nicht nur den endgültigen k. O. für die Gäste, sondern auch schon den 3:0-Endstand. Die Gäste hatten zwar im Anschluss noch die Chance zum Ehrentreffer, doch Sebastian Heid hatte an diesem Mittwochabend etwas dagegen.

ATSV Erlangen - DJK Vilzing 1:0 (0:0)

Die Begegnung begann auf Augenhöhe. Beide Seiten belauerten sich, ehe nach rund 15 Minuten aber das Spiel etwas auf die Seite der Gäste ausschlug. Mehr Ballbesitz und Spielanteile bedeuteten allerdings noch keine Chancen, denn die Erlanger verteidigten geschickt. Einmal freilich musste ATSV-Schlussmann Michael Kraut eingreifen, als er den schönen Schlenzer von Jim-Patrick Müller von der Strafraumgrenze noch über den Querbalken zur Ecke klären musste. Schon da musste sich der Keeper richtig lang machen, aber auch in der Eins-gegen-eins-Situation nur wenig später gegen Andreas Jünger blieb er Sieger. Aber auch die Erlanger versteckten sich keineswegs, versuchten Nadelstiche zu setzen. Den wirklichen Aufreger sahen die leider nur wenigen Zuschauer aber eher nicht.

Dabei blieb es auch nach dem Seitenwechsel. Vilzing bestach zwar mit den klareren Aktionen und Chancen, Erlangen - nach Rot für Sebastian Marx (56.) in Unterzahl - blieb aber stets gefährlich und lauerte. Und einmal - genauer gesagt eine Minute vor dem Ende - belauschten sie den Spielaufbau der Gäste. Nach Balleroberung startete Kevin Wolemann, ließ seinen Gegenspieler im Sprint hinter sich und überwand auch noch Torhüter Maximilian Putz zum umjubelten 1:0. Der Klassenprimus wankte jetzt und fiel schließlich. In den verbleibenden Minuten gelang nichts mehr zwingendes, die Hausherren verteidigten diesen knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Abtswind - 1.FC Sand 3:1 (2:0)

In einem bekannten sozialen Netzwerk ist er beliebt und gefürchtet zugleich: Der Daumen nach oben, oder besser gesagt das Symbol für "Gefällt mir", hält jetzt auch wieder im Umfeld und bei den Verantwortlichen des TSV Abtswind Einzug. Mit dem zweiten Sieg in Folge haben sich die Abtswinder im Derby gegen den FC Sand nicht nur über die Zehn-Punkte-Marke gehievt sondern auch erst einmal in Richtung gesichertes Mittelfeld bewegt.

Der Erfolg war aber auch verdient. Hatten die Unterfranken in den ersten Spielen immer das Pech der fehlenden Effizienz, so wirken die Schützlinge von Claudiu Bozesan jetzt kaltschnäuziger vor des Gegners Tor. Severo Sturm mit seinem Distanzschuss von der Strafraumkante zum 1:0 (10.) und Lukas Huscher (20.) stellten schnell die Weichen auf Sieg. Und die Reaktion der Gäste? Die mussten nach einer halben Stunde erst einmal auf eine neue Torwartlösung zurückgreifen. Markus Geier musste nach einer Notbremse gegen einen Angreifer mit Rot vom Platz. Für ihn rückte der junge Nils Nigbur zwischen die Pfosten.

Am Geschehen auf dem Platz änderte sich aber nur wenig. Die Hausherren blieben das insgesamt aktivere Team. Kurz nach der Pause fiel dann die Entscheidung durch Severo Sturm (48.). Zwar konnten die Gäste durch Sven Wieczorek mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel verkürzen, verloren kurz darauf aber mit Andre Karmann wegen wiederholtem Foulspiels ihren nächsten Spieler mit Gelb-Rot.

ASV Cham - FC Eintracht Bamberg 0:4 (0:3)

Innerhalb von nur sechs Minuten machten die Domreiter in Cham eigentlich schon alles klar. In einer starken ersten Hälfte eröffnete Jakob Tranziska nach 19 Minuten die Vorstellung für die Bamberger. Die erhöhten nur eine Minute später durch Franz Helmer sogar auf 2:0. Erneut Jakob Tranziska sorgte in der 25. Minute fast schon für die Vorentscheidung. Der endgültige k. O. ereilte die Hausherren dann schon kurz nach der Pause. Diesmal war wieder Franz Helmer an der Reihe, der mit dem 4:0 seine Bamberger auf Rang zwei der Tabelle hievte. In der vereinsinternen Torjägerliste rangiert Helmer mit jetzt acht Treffern ebenfalls auf Rang zwei hinter seinem Mannschaftskameraden Jakob Tranziska, der jetzt schon insgesamt neun Tore auf dem Konto hat.