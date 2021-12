ATSV Erlangen: Karim Farhan rückt als Cheftrainer auf

Noch vor Weihnachten hat der ATSV Erlangen die Nachfolge für den nach Memmingen abgewanderten Fabian Adelmann geklärt. Es ist eine interne Lösung.

Der Mann in der Mitte wird zum neuen Chefanweiser: Karim Farhan, ehemals "Co" von Fabian Adelmann (rechts), wurde von Jörg Markert (links) befördert. imago images/Zink

Noch vor Weihnachten hat auch der ATSV Erlangen die Trainerfrage geklärt. Dabei war im Vorfeld ein wenig spekuliert worden, wer den aktuellen Tabellenführer im neuen Kalenderjahr verantwortlich führen soll. Doch Jörg Markert, der sportliche Leiter der Unistädter, hat sich nach dem Abgang von Fabian Adelmann zum FC Memmingen für eine interne Lösung entschieden.

Karim Farhan, zusammen mit Adelmann erst vor einigen Monaten als Co-Trainer an die Paul-Gossen-Straße gekommen, rückt zum neuen Chef an der Außenlinie auf. Weiterhin als spielender "Co" soll Phillip Messingschlager fungieren. Eine Konstellation, die bereits beim letzten Punktspiel, als Farhan den erkrankten Adelmann vertrat, gut funktionierte. Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SC Feucht holten die Erlanger seinerzeit Platz eins und den inoffiziellen Titel des Wintermeisters.

Auf der Facebook Seite des ATSV freut man sich auf die kommenden Spiele im neuen Jahr: "Karim Farhan unterstützte Fabian Adelmann schon einige Jahre beim 1.FC Nürnberg und nun auch bei uns. Somit war uns klar, Karim wird es genauso weiterführen und uns mit seiner akribischen Art weiterhelfen".