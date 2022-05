ATSV Erlangen biegt Topspiel gegen Eintracht Bamberg - Seligenporten darf wieder jubeln

Im hochspannenden Aufstiegsrennen hat der ATSV Erlangen dank seiner Comebacker-Qualitäten gegen den FC Eintracht Bamberg 2010 einen wichtigen Dreier eingefahren. Gilt für den Abstiegskampf auch für den SV Seligenporten, der nach langer Durststrecke etwas kurios gegen den ASV Cham siegte.

Was für ein Fußballabend an der Paul-Gossen-Straße in Erlangen! Der FC Eintracht Bamberg ging beim ATSV Erlangen mit seiner ersten gefährlichen Aktion gleich in Führung: Schmittschmitt zog in der 12. Minute einfach mal ab, der Ball flog eigentlich zu mittig auf Torwart Jurkic, der den Ball aber durchrutschen ließ. Danach drückte Erlangen vehement auf den Ausgleich, stattdessen fiel das 2:0 für Bamberg, Helmer wurde steil geschickt und blieb im Eins-gegen-Eins vor Jurkic eiskalt (39.)

Auch im zweiten Durchgang verbuchte der ATSV Feldvorteile, Geyers Großchance aus spitzem Winkel in der 61. Minute parierte Eintracht-Keeper Dellermann. Fünf Zeigerumdrehungen war der Bann gebrochen, ein Kracun-Freistoß sprang vom Innenpfosten hinter die Linie. Die Hausherren blieben vor 420 Zuschauern - darunter auch ein lautstarker Gästeanhang - am Drücker. In der 74. Minute fälschte Valdez eine Geyer-Hereingabe zum Ausgleich ins eigene Netz ab. Und kurz vor Schluss war die Partie tatsächlich noch gedreht. Jasarevic überlupfte Dellermann zum Siegtor, der nicht nur drei Punkte wert war, sondern die Mittelfranken auch im Verbandspokal eine Runde weiter brachte.

Jim-Patrick Müller im Fokus

An der Spitze steht die DJK Vilzing, die am Dienstag beim 1. SC Feucht den Dreier holte (2:0). Die Gäste brauchten gegen gut gestaffelte Feuchter viel Geduld und mussten darüberhinaus aufpassen, dass einer der Nadelstiche der Hausherren nicht auf einmal zu einem Rückstand geführt hätte. In der 76. Minute war es dann aber passiert, Ex-Profi Müller scheiterte noch an SC-Torwart Sponsel, den Nachschuss drückte Jünger über die Linie. Fünf Minuten vor Schluss tauchte Müller erneut frei vor Sponsel auf, doch anstatt quer auf Luge zu legen, hämmerte der Vilzinger den Ball über das Tor. Also holte Kordick in der Nachspielzeit die Entscheidung nach, als er einem Feuchter Verteidiger in zentraler Position den Ball abluchste und ihn an Sponsel vorbei ins Tor spitzelte.

Die anderen beiden Dienstagspartien waren für den Abstiegskampf von großer Bedeutung. Hier darf der SV Seligenporten nach neun Niederlagen am Stück wieder hoffen, denn das 2:1 gegen den ASV Cham bedeutete den Sprung auf den vorletzten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Die Körpersprache der "Klosterer" drückte sehr viel Willen und Kampfeslust aus. In der 19. Minute kam auch eine spielerische Note hinzu, Misic legte in den Lauf von Knorr, der im Strafraum erfolgreich abschloss. Kurz vor der Pause war der SVS mit dem Aluminium im Bunde, Pfabs Freistoß sprang vom Innenpfosten ins Feld zurück.

Springende Bälle sind ein gutes Stichwort: In der 56. Minute schlug Seligenportens Boynügrioglu den Ball in höchster Bedrängnis aus dem Strafraum, das Spielgerät flog sehr sehr weit, sprang im gegnerischen Sechzehner über Torwart Lukas Faltermeier, Nyary war zur Stelle und schob den Ball ins leere Tor. Cham setzte nun alles auf eine Karte, in der 67. Minute verhinderte Rukiqi auf der Linie für seinen geschlagenen Torwart noch den Anschluss, doch in der 82. Minute fand ein Ostermayr-Schuss aus kurzer Distanz den Weg ins Netz. Danach stemmte sich der SVS erfolgreich gegen einen drückenden ASV.

Im Duell zwischen dem SV Vatan Spor Aschaffenburg (16.) und dem TSV Karlburg (15.) tauschten beide Teams die Plätze, da sich Vatan Spor mit 2:0 durchsetzte. Die Hausherren nutzten gegen einen harmlosen TSV einen Moment den Unordnung in der Abwehr zur Führung, Ünal Noyan bediente Ferizovic, der zum 1:0 traf (23.). Auch wenn sich Karlburg im weiteren Spielverlauf steigerte, richtig Zwingendes kam selten und so schlossen die Aschaffenburger in der 72. Minute einen Konter zur Vorentscheidung ab, dieses Mal legte Ehmann für den frisch eingewechselten Altin vor.