ATP Finals 2023: Datum, Zeitplan, Preisgelder, Übertragung

Im November stehen wieder die ATP Finals 2023 an. Ein Überblick zu den wichtigsten Informationen rund um das große Tennisfinale in Italien.

Geht als Favorit in die ATP Finals 2023: Der Serbe Novak Djokovic. IMAGO/ABACAPRESS

Wann und wo finden die ATP Finals 2023 statt?

Die ATP Finals finden vom 12. bis 19. November 2023 statt. Schauplatz ist dabei die italienische Stadt Turin, die das Turnier seit 2021 austrägt. Die diesjährigen Sieger werden in der 20.000 Zuschauer fassenden Pala Alpi-Tour-Arena ermittelt.

Wer spielt bei den ATP Finals mit?

Die besten acht Einzelspieler, sowie die acht besten Doppelpaarungen der diesjährigen Saison treten in Turin an, um die letzten Titelträger des Jahres zu ermitteln.

Modus und Zeitplan

Einzelspieler sowie Doppelpaare sammeln im sogenannten "Race to Turin" über das Jahr hinweg Punkte durch Siege und das Erreichen verschiedener Runden in den Turnieren. Diejenigen mit den meisten Punkten qualifizieren sich am Ende der Saison für die ATP Finals.

Folgende Spieler sind für den Einzelwettbewerb qualifiziert:

Novak Djokovic (9305 Punkte)

Carlos Alcaraz (8455 Punkte)

Daniil Medvedev (7200 Punkte)

Jannik Sinner (5490 Punkte)

Andrey Rublev (4805 Punkte)

Stefanos Tsitsipas (4235 Punkte)

Alexander Zverev (3585 Punkte)

Holger Rune (3460 Punkte)

Folgende Paarungen sind schon fürs Doppel qualifiziert:

Ivan Dodig/Austin Krajicek (6.150 Punkte)

Wesley Koolhof/Neal Skupski (5.880 Punkte)

Rohan Bopanna/Matthew Ebden (5.390 Punkte)

In Turin spielen die Teilnehmer zuerst im Gruppenmodus (Round Robin), welcher in zwei Gruppen mit jeweils vier Einzelspielern/vier Doppeln ausgetragen wird und vom 12. bis 17. November stattfindet. Die zwei jeweils besten Einzelspieler/Doppel mit den meisten Siegen qualifizieren sich für das Halbfinale (18. November). Ab diesem Zeitpunkt geht es im K.-o.-Modus weiter. Dabei wird im Einzel im Best-of-3-Modus gespielt, während ein Doppelmatch nur zwei Sätze andauert. Bei Unentschieden entscheidet ein Match-Tiebreak.

Das Finale der ATP Finals finden am Sonntag, den 19. November 2023 statt.

Wo werden die ATP Finals 2023 übertragen?

Pay-TV-Anbieter "Sky" zeigt die ATP Finals live und exklusiv in voller Länge. Der dazugehörige Streaming-Anbieter "WOW" ebenso.

ATP Finals 2023: Die Preisgelder

Noch nie wurde bei den ATP Finals ein höheres Preisgeld ausgeschüttet als 2023 in Turin. Für die acht Tennis-Profis im Einzel geht es um insgesamt 15 Millionen US-Dollar (etwa 13,97 Millionen Euro).

Sollte der spätere Champion ohne Niederlage durch das Turnier marschieren, winkt ihm ein Preisgeld in Höhe von 4,8 Millionen Dollar (etwa 4,47 Millionen Euro) - das höchste Preisgeld für einen Einzelspieler in der Geschichte des Tennis.