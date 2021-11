ATP Finals 2021: Teilnehmer, Modus, Favoriten, TV

Vom 14. bis 21. November treffen sich in Turin die acht besten Tennisspieler für die ATP Finals. Teilnehmer, Favoriten und Modus - alles Wissenswerte zum Turnier.

Wann und wo finden die ATP Finals 2021 statt?

Das Turnier startet am 14. November und läuft dann eine Woche. Am 21. November findet schließlich das Finale statt. Anders als in den Vorjahren wird das Event nicht in London ausgetragen, sondern in Turin. Gespielt wird auf Hartplatz.

Wer ist bei den ATP Finals dabei?

Bei den ATP Finals treffen sich immer die besten acht Spieler des Jahres. Ausnahmen gibt es immer wieder durch Verletzungen, so kann Rafael Nadal, Nummer sechs der Welt, nicht teilnehmen. Mit von der Partie sind Novak Djokovic (Serbien/1), Daniil Medvedev (Russland/2), Alexander Zverev (Deutschland/3), Stefanos Tsitsipas (Griechenland/4), Andrey Rubley (Russland/5), Matteo Berrettini (Italien/7), Hubert Hurkacz (Polen, 8) und Casper Ruud (Norwegen, 9). Für die beiden letztgenannten Spieler ist es das Debüt beim Turnier der besten acht Spieler.

Wie sieht der Modus aus?

Gespielt wird in zwei Gruppen mit je vier Spielern. Jeder spielt gegen jeden, hat also drei Spiele. Die beiden Ersten der jeweiligen Staffeln ziehen ins Halbfinale ein und spielen überkreuz (jeweils Erster gegen Zweiten) die Finalisten aus. Die beiden Gewinner spielen dann am 21. November den Titelträger aus. Gespielt wird über zwei Gewinnsätze.

Wer überträgt die ATP Finals live im TV?

Da der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der ATP Tour hat, werden auch die ATP Finals dort live zu sehen sein.

Wer sind die Favoriten 2021?

Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Djokovic und Medvedev die besten Chancen auf den Titel haben. Beide trafen sich jüngst auch beim Masters in Paris im Endspiel, wo der Serbe nach drei Sätzen als Sieger hervorging. Der Russe geht allerdings als Titelverteidiger in den Wettbewerb und hat auch dieses Jahr wieder seine große Klasse auf Hartplatz unter Beweis gestellt. Aber auch Zverev hat gute Chancen, um den Titel mitzumischen. 2018 hatte sich der Deutsche diesen schon einmal geholt.

Wer fehlt?

Neben Nadal wird natürlich auch der Schweizer Altmeister Roger Federer vermisst, der in diesem Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Der 20-malige Grand-Slam-Champion, der ohnehin verletzt ist, ist auf Rang 15 der Weltrangliste abgerutscht. Mit Dominic Thiem (Platz 14) fehlt ein weiterer Topspieler.

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Neben Zverev ist bei den Finals noch ein weiterer deutscher Spieler dabei: Kevin Krawietz wird in der Doppelkonkurrenz zusammen mit Horia Tecau an den Start gehen.

Djokovic hat die Chance, sich zum sechsten Mal den Titel bei den ATP Finals zu sichern. Das schaffte bisher nur Federer - kein Spieler holte je mehr Titel bei diesem Turnier. Der Serbe steht zusammen mit Ivan Lendl und Pete Sampras mit fünf Turniersiegen auf dem zweiten Rang.