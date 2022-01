ATP Cup: Zverev sorgt mit erstem Sieg im Jahr 2022 für den Ausgleich

Alexander Zverev konnte sein Auftaktmatch im neuen Jahr erfolgreich bestreiten und den Ausgleich im Duell mit den Briten herstellen. Die Entscheidung wird im Doppel, welches Kevin Krawietz und Tim Pütz bestreiten, fallen.

Alexander Zverev hat für die deutschen Tennis-Herren im Duell mit Großbritannien beim ATP Cup ausgeglichen. Der 24-jährige Hamburger siegte am Sonntag in Sydney gegen den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1 und sicherte sich damit einen gelungenen Auftakt in das neue Jahr. Mit einem 1:1 geht die deutsche Herren-Auswahl damit in das entscheidende Doppel, das Kevin Krawietz und Tim Pütz bestreiten. Vor dem Zverev-Auftritt hatte Jan-Lennard Struff deutlich mit 1:6, 2:6 gegen Daniel Evans verloren und seinen Teamkollegen damit bereits unter Druck gebracht.

Zverev selbst behielt gegen Norrie, im vergangenen Jahr Sieger beim ATP-Masters in Indian Wells, im ersten Satz die Nerven und wehrte einen Satzball ab. Anschließend ließ er sich auch im Tiebreak nicht aus der Ruhe bringen und gewann den zweiten Satz sehr deutlich.

Deutschland trifft in der Gruppenphase noch auf die USA (4. Januar) und Kanada (6. Januar/beide Sky und ServusTV). Das Mannschaftsturnier ist der Auftakt in den australischen Tennissommer und für Zverev eine wichtige Standortbestimmung vor den Australian Open (ab 17. Januar) in Melbourne.