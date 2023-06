Atleticos Wappen-Streit: Der Befragung folgt eine Abstimmung

Als Atletico Madrid sein Logo im Jahr 2017 leicht abänderte, war die Fanseele vieler Colchoneros verletzt. Sechs Jahre später kündigt sich die Rolle rückwärts an. Demnächst wird es zu einer verbindlichen Abstimmung kommen.

Auf Tradition wird bei Fußballfans stets großer Wert gelegt. Eigentlich nichts Neues, doch die Vereinsführung von Atletico Madrid gab PR und Marketing den Vorzug. Vor sechs Jahren änderte sie das Vereinswappen aus "Modernisierungsgründen" ab. Noch schlimmer: Die Klubbosse taten es ohne Vorankündigung.

Die Proteste ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Motto "Ihr fasst das Logo nicht an", verliehen die Fans ihrem Unmut Ausdruck, selbst Kapitän Koke oder ehemalige verdiente Spieler wie Juanfran, Gabi oder Raul Garcia befürworten die Rückkehr zur alten Version über soziale Medien - ebenso wie Trainer Diego Simeone, der ein Foto aus seiner aktiven Zeit mit der alten Version postete. Dem Vernehmen nach waren die Atletico-Bosse nicht gerade begeistert über die Kampagne.

44 Prozent wollen das alte Wappen zurück

Am Samstag nahmen die Rojiblancos eine, wenn auch nicht bindende, Mitgliederbefragung vor. Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin verkündete das Ergebnis via Twitter. 61.021 Mitglieder und damit 44 Prozent der 138.477 Mitglieder wollen eine Rückkehr zum alten Wappen. Deswegen werde es bald eine "verbindliche Abstimmung" zwischen den beiden Versionen geben. "Für den Fall, dass Sie sich für die Rückkehr zum alten Abzeichen entscheiden, verspreche ich Ihnen, dass die Änderung so schnell wie möglich durchgeführt wird, natürlich unter Berücksichtigung der Beschränkungen unserer Sponsoren- und Lizenzverträge", so Gil Marin weiter.

Der Bär und der Erdbeerbaum

Doch was ist eigentlich auf dem Logo zu sehen? In der linken oberen Ecke befindet sich nach wie vor ein Bär, der sich an einen Baum lehnt, um sich die Früchte zu schnappen. Es ist ein Verweis auf eines der Wahrzeichen Madrids: Die Statue "El oso y el madrono" (Der Bär und der Erdbeerbaum) steht auf dem zentralen Platz "Puerta del Sol" und ist ein beliebter Treffpunkt in der spanischen Hauptstadt.

2017 wurde das Design jedoch leicht modifiziert: Der Baum ist nicht mehr grün und deutlich größer, der Bär nicht mehr schwarz, zudem hat er die Seite gewechselt. Die nach wie vor vorhandenen sieben Sterne beziehen sich auf das Sternbild des großen Bären sowie auf die Anzahl der Provinzen und sind auch im Wappen der autonomen Gemeinschaft Madrids zu sehen.

Nicht gerade revolutionäre Änderungen also - doch folgenschwere, wie man inzwischen bei den Rojiblancos feststellen musste.