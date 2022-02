Atleticos Achterbahnfahrt und die Angst vor CR7

Von der Gnadenlosigkeit der Vorsaison ist Atletico Madrid meilenweit entfernt. Gegen Manchester United wollen die Colchoneros die letzte Titelchance wahren, treffen aber auch auf einen Superstar, der besonders gern gegen sie spielt.

"Wir sind wieder auf dem Weg nach oben." Joao Felix reicht offenbar ein 3:0 bei CA Osasuna, um einen Aufwärtstrend bei Atleti ausmachen zu können. Der portugiesische Offensivmann, inzwischen auch schon 22 Jahre alt und damit längst nicht mehr das einstige Wunderkind, steht vielleicht sinnbildlich für den Saisonverlauf seines Klubs. Seine 17 Liga-Einsätze und drei Tore sind allenfalls so lala - und irgendwie spielt der amtierende Meister in der Gesamtbetrachtung auch so lala.

Einst typische Atletico-Spiele mit sparsam gestreuten Angriffsaktionen und knappen Siegen gibt es nur ab und an. Spät sichergestellte Siege wie das 3:2 gegen Valencia (zwei Tore in der Nachspielzeit) und vor allem das 4:3-Spektakel gegen Getafe (Siegtor in Unterzahl in der Nachspielzeit) erfreuten die Fans immerhin jüngst gleich zweimal.

Zu viele Patzer gegen die Kleinen

Doch unter dem Strich steht auch das: Niederlagen gegen Alaves, Mallorca, Granada, Levante, 15 Punkte Rückstand auf Primus Real, Aus in der Copa del Rey, Kritik am ewigen Diego Simeone. Atleti steht aktuell nicht in den Top 4, der Einzug in die Champions League hängt also am seidenen Faden und wird voraussichtlich im Fernduell mit dem FC Barcelona ausgetragen.

Als einzige Titelchance bleibt 2021/22 die Champions League. Doch da kommt am Mittwochabend Cristiano Ronaldo ins Wanda Metropolitano. Ausgerechnet Cristiano Ronaldo, muss man hinzufügen.

Denn das ist eher eine einseitige Liebesbeziehung. Eigentlich mag nur der Portugiese Atletico, nicht umgekehrt. Gegen keinen anderen Klub hat CR7 in seiner langen Karriere häufiger gespielt - und mit 25 Treffern und neun Vorlagen in neun Jahren für Real gegen den Stadtrivalen stets geliefert.

Böse Erinnerungen

In allen wichtigen Spielen der Champions League, die Atletico zwischen 2014 und 2019 verloren hat, war der Goalgetter ein mehr oder weniger entscheidender Faktor, darunter die beiden Endspiele 2014 und 2016. Außerdem warf er die Colchoneros mit Juventus Turin im März 2019 aus dem Achtelfinale, als er beim 3:0 im Rückspiel mit drei Toren im Alleingang den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel ausradierte.

Kein Wunder also, dass der Superstar trotz seiner mittlerweile 37 Jahre und einer zwischenzeitlichen Durststrecke auch diesmal wieder als Schlüsselfigur in den Duellen mit Atletico gilt.

Suarez bleibt wohl draußen

Einer, der auch gerne Schlüsselfigur in den Duellen mit CR7 wäre, kommt zumindest am Mittwoch wohl nicht zum Zug: Luis Suarez, in Pamplona am Wochenende noch erfolgreicher 40-Meter-Schütze und jahrelang mit Barça hitziger Widersacher für Real und Ronaldo, soll in Simeones Gedankengängen und vor einer Fünfer-Abwehrkette keinen Startelf-Platz haben; vielmehr werden die deutlich schnelleren Angel Correa und Joao Felix aller Voraussicht nach den Vorzug bekommen. Letzterer dürfte somit unterstreichen, wie es um den Aufwärtstrend bei Atleti bestellt ist.