Atletico verurteilt Vorkommnisse von Bilbao aufs Schärfste - und zieht Konsequenzen

Einen Tag nach dem Aus in der Copa del Rey hat sich Atletico Madrid zu den Vorkommnissen rund um die Partie bei Athletic Bilbao geäußert - und das Fan-Verhalten der Basken aufs Schärfste verurteilt.

Großer Jubel: Bilbao löste am Donnerstagabend das Final-Ticket in der Copa del Rey. imago images

Am Tag nach dem 0:3 in Bilbao, das Atleticos Traum von einer Endspiel-Teilnahme in der Copa del Rey platzen ließ, beschäftigten die Verantwortlichen der Rojiblancos allen voran die Geschehnisse rund um die Partie. Atletico schreibt von "schwerwiegenden Sicherheitslücken", "chaotischen" Zuständen und prangert insbesondere das "inakzeptable Verhalten einiger radikaler Athletic-Fans" an.

Letztere hätten unter anderem dafür gesorgt, dass der Atletico-Bus gezwungen war, "seine Route zum Stadion zu ändern und die Mannschaft 35 Minuten lang im Bus sitzen blieb". Obwohl sich das Teamhotel lediglich 500 Meter vom San Mames befunden hatte.

Bereits in den Tagen vor dem Duell hätte Atletico den Gegner sowie die dortige Polizei "auf die Notwendigkeit hingewiesen, sowohl die erste Mannschaft als auch insbesondere unsere Mitglieder, die Karten für das Spiel erworben hatten, angemessen zu schützen". Dies sei nicht berücksichtigt worden.

Speziell den "schweren Angriff" auf eine Fan-Gruppe in einer Bar in Stadionnähe verurteilt Atletico aufs Schärfste. Ein Atleti-Fan wurde dabei schwer verletzt. "Leider war dieser Vorfall kein Einzelfall, denn den ganzen Tag über haben Gruppen radikaler Fans eine Vielzahl von Anhängern von Atletico Madrid eingeschüchtert und bedroht - und sind sogar in Bars und Restaurants eingedrungen, um sie zu identifizieren und gewaltsam einzuschüchtern", kritisierte der aktuelle La-Liga-Vierte.

Jagdszenen führen zu "panischen" Reaktionen

Besagte Jagdszenen hätten zu "panischen" Reaktionen geführt, "insbesondere beim Einlass der Gästefans, an dem sich auch Kinder und Familien befanden". Bilbao und die Polizei hätten selbst am Spieltag nicht auf die Bitte Atleticos reagiert, die Schutzmaßnahmen rund ums Stadion zu verstärken.

Daraufhin zog Atletico erste Konsequenzen: "Angesichts der Schwere der gestrigen Vorfälle, die von einer beträchtlichen Anzahl von Anhängern des Athletic Club provoziert wurden, wie auf den zahlreichen Bildern und Videos zu sehen ist, und um Zwischenfälle beim La-Liga-Spiel am Wochenende des 26. und 27. April im Cívitas Metropolitano zu vermeiden, sehen wir uns leider gezwungen, ausnahmsweise keine Eintrittskarten an Auswärtsfans für dieses Spiel zu verkaufen. Diese Maßnahme wurde heute Morgen mit der nationalen Polizei vereinbart und La Liga sowie Athletic Club ordnungsgemäß informiert."

Jenen Fans, die das Stadion vor Spielbeginn nicht betreten und teilweise ihre Plätze bis zur Halbzeit nicht einnehmen konnten, wird Atletico die Eintrittskarten zurückerstatten. Abschließend war es dem Verein wichtig darauf hinzuweisen, dass keiner der Vorfälle "im Zusammenhang mit dem gestrigen Spiel den Sieg von Athletic Club überschatten soll". Atletico gratulierte Bilbao zum Einzug ins nationale Pokal-Endspiel, in dem RCD Mallorca der Gegner sein wird.