Atletico gegen Sevilla kurzfristig abgesagt

Für die spanische Hauptstadt Madrid ist ein schweres Unwetter angekündigt, das hat auch Folgen für La Liga: Das Spiel Atletico Madrid gegen FC Sevilla wurde abgesagt.

Wir am Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen: Madrids Coach Diego Simeone. IMAGO/eu-images

"In Anbetracht der außergewöhnlichen Wetterlage in Madrid hat La Liga nach einer Analyse der Situation und Gesprächen mit dem Präsidenten des RFEF, dem Präsidenten des Consejo Superior de Deportes und den Geschäftsführern von Atletico de Madrid und dem FC Sevilla heute Morgen beschlossen, das ursprünglich für heute um 18:30 Uhr im Civitas Metropolitano in Madrid angesetzte Spiel zwischen Atletico de Madrid und dem FC Sevilla zu verschieben", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Wann das Duell der Colchoneros und der Sevillanos, die nach total verkorkstem Saisonstart überraschend Schlusslicht der Tabelle sind, nachgeholt wird, steht noch nicht fest.