Salzburg-Nachwuchs zieht furios ins Finale der Youth League ein

Der aktuelle U-19-Jahrgang von Red Bull Salzburg wandelt auf den Spuren der 2017er-Truppe und zieht ins Endspiel der UEFA Youth League ein. Im Halbfinale lässt die Mannschaft von Trainer René Aufhauser Atlético Madrid keine Chance und fertigt die Spanier mit 5:0 ab.

Salzburgs U 19 überrollte Atlético Madrid und zog völlig verdient ins Finale der UEFA Youth League ein. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Die U 19 von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg peilt den zweiten Triumph in der UEFA Youth League an. Nach dem klaren 5:0-Sieg im Halbfinale gegen Atlético Madrid stehen die Mozartstädter zum zweiten Mal nach 2017 im Finale der Nachwuchs-Champions-League. Damals setzten sich Patson Daka und Co. im Endspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:1 durch.

Roko Simic brachte Salzburg im diesjährigen Halbfinale gegen Atlético mit einem Doppelpack (15., 28./Elfmeter) bereits nach einer knappen halben Stunde auf die Siegerstraße, Dijon Kameri (44.) sorgte - nach Vorarbeit von Simic - noch kurz vor der Pause für die Vorentscheidung. Mit dem 4:0 durch Tolgahan Sahin in der 67. Minute waren dann auch die letzten Zweifel am Finaleinzug der haushoch überlegenen Salzburger ausgeräumt. Den Schlusspunkt setzte Oumar Diakité kurz vor Ende der regulären Spielzeit (89.).

Im Finale am kommenden Montag (18 Uhr) treffen die "Jungbullen" auf die Alterskollegen von Benfica Lissabon, die sich im Elfmeterschießen gegen Juventus durchgesetzt haben.