Atlantic Division: Stützle & Co. drängen mit Macht Richtung Play-offs

In der Nacht von Montag auf Dienstag startet die NHL in ihre Saison 2023/24. Die Atlantic Division erscheint dabei so umkämpft wie schon lange nicht mehr. Denn Ottawa, Buffalo und Detroit kratzen am Nimbus der bisherigen Favoriten. Eine Vorschau ...

Tim Stützle und Ottawa rütteln am Nimbus von Steven Stamkos (re.) und seinem Lightning.

DIE FAVORITEN

Toronto Maple Leafs

Obwohl der Fluch der ersten Runde für die "Ahornblätter" in den vergangenen Play-offs mit dem Einzug in Runde zwei endete, mochte sich dort nach dem schnellen Aus gegen Florida keine gute Stimmung in Kanadas Weltmetropole einstellen. Der Wechsel von General Manager Kyle Dubas als Sportchef zu den Pittsburgh Penguins kam dennoch überraschend. Sein Nachfolger Brad Treliving hat nun die Aufgabe, Toronto auch über die Hauptrunde hinaus zu einem Titelanwärter zu machen.

Das Grundgerüst um die Stars Auston Matthews, Mitch Marner oder Morgan Reilly blieb im Sommer erhalten. Mit Deadline-Verpflichtung Ryan O'Reilly (Nashville) und Michael Bunting (Carolina) gingen zwei Stürmer, deren Abgänge durch die Verpflichtungen von Tyler Bertuzzi und Max Domi durchaus kompensiert wurden. In der Abwehr kam mit dem schussgewaltigen John Klingberg ein Rechtsschütze, der gerade im Powerplay weiterhelfen sollte.

Ein Fragezeichen bleibt das Tor, wo der bisherige AHL-Keeper Joseph Woll die letztjährige Nummer eins Ilya Samsonov herausfordert. Weil die direkten Konkurrenten Boston und Tampa personell Federn lassen mussten, sind die Maple Leafs aber dennoch Favorit auf Platz eins in der Division.

Florida Panthers

Presidents'-Trophy-Gewinner 2021/22, dann in den Play-offs früh raus und 2022/23 mit Ach und Krach in die Play-offs, dann aber ein Durchmarsch bis ins Finale - welche Version der Panthers gibt es 2023/24? Verschärft wird diese Frage durch die Verletzungen der beiden Top-Verteidiger Aaron Ekblad und Brandon Montour, die mindestens in der Anfangsphase der Hauptrunde fehlen werden.

Der Kader blieb ansonsten weitestgehend identisch. Von den Stammkräften verließen nur Verteidiger Radko Gudas (nach Anaheim) und die Brüder Marc (36, Philadelphia) und Eric Staal (38, noch ohne neuen Verein) den Großraum Miami. Der lange verletzte Anthony Duclair wurde auch aus Salary-Cap-Gründen nach San Jose getauscht. Nennenswerte Neuzugänge gab es vor allem in der Defensive, wo Oliver Ekman-Larsson oder Rückkehrer Dmitry Kulikov (beide 32) - auch aufgrund der Ausfälle von Ekblad und Montour - geholt wurden. Sind alle fit, kann Florida am Ende zweifellos wieder weit kommen, allerdings nur in der Version der Hauptrunde 2021/22 oder Play-offs 2023.

Boston Bruins

Nach der historisch starken Hauptrunde des vergangenen Jahres kam das ebenso fast schon historische Aus gleich in Runde eins gegen die Panthers. Anschließend hörten mit Kapitän Patrice Bergeron und David Krejci zwei absolute Aushängeschilder der Bruins in der NHL auf - nicht nur in Sachen Leadership ein herber Verlust. Taylor Hall wurde aus Cap-Gründen nach Chicago abgegeben, Dmitry Orlov (nun Carolina) konnte ebenfalls nicht gehalten werden.

Dennoch: Boston hat um David Pastrnak, den neuen Kapitän Brad Marchand und eine weiter sehr stark besetzte Defensive - inklusive des Top-Torhüterduos Ullmark/Swayman - noch immer einen starken Kader, der durch die Neuzugänge James van Riemsdyk (34), Rückkehrer Milan Lucic (35) oder Morgan Geekie (25) zwar sicherlich an Qualität in der Spitze, nicht unbedingt aber an Tiefe verloren hat. Der Sturz von der Presidents' Trophy ganz aus den Play-offs wäre daher eine Überraschung.

DIE PLAY-OFF-KANDIDATEN

Tampa Bay Lightning

Erneut musste der Champion von 2020 und 2021 aus Salary-Cap-Gründen wichtige Spieler gehen lassen, allen voran Alex Killorn, der in Anaheim unterschrieb. Mit Ross Colton (Colorado), Corey Perry (Chicago) oder Ian Cole (Vancouver) gingen weitere erfahrene Spieler. Geld für prominente Neuzugänge fehlte aus den gleichen Gründen. Mit den Neuzugängen Conor Sheary (31), Luke Glendening (34), Tyler Motte (28) sowie Calvin de Haan (32) hofft General Manager Julien BriseBois dennoch, den weiteren Substanzverlust gering zu halten.

Der Kern der Meisterjahr um Nikita Kucherov, Victor Hedman, Kapitän Steven Stamkos oder Nummer eins Andrei Vasilevskiy steht noch, birgt aber zwei Fragezeichen: Denn zum einen ist der russische Weltklassekeeper verletzt und fehlt zumindest in den ersten rund zwei Monaten. Zum anderen äußerte sich Stamkos unzufrieden damit, dass es bislang von Vereinsseite noch keine Vertragsgespräche bezüglich seines am Saisonende auslaufenden Vertrags gab. Ein zunächst fehlender und ein nicht glücklicher Schlüsselspieler machen die Gratwanderung Richtung Play-offs im Haifischbecken der Atlantic Division jedenfalls nicht einfacher.

Buffalo Sabres

Viel fehlte nicht und die Sabres hätten schon im vergangenen Frühjahr - erstmals seit 2011 - wieder die Play-offs erreicht. Mit 295 Toren war Buffalo eines der offensivstärksten Teams der Liga gewesen, das aufgrund der jungen Schlüsselspieler um Dylan Cozens (22) und dem deutschen WM-Silbermedaillengewinner John-Jason Peterka (21) sowie zahlreichen weiteren hochkarätigen Talente wie dem erst im Sommer im Draft ausgewählten Zach Benson (18) seinen Zenit noch längst nicht erreicht hat.

Die Defensive war 2022/23 mit satten 300 Gegentoren der Schwachpunkt gewesen. Hier holte Buffalo mit Ex-Stanley-Cup-Sieger Erik Johnson (35) und Connor Clifton (28) mehr Erfahrung hinzu. Vor allem ruhen große Hoffnungen auf den bisherigen College-Torhüter Devon Levi (21), der in seinem ersten vollen NHL-Jahr sogar gleich der Stammkeeper-Posten bei den Sabres zugetraut wird. Nach Jahren des Neuaufbaus scheint die Zeit reif für erfolgreichere Eishockey-Zeiten an den Niagara-Fällen.

Ottawa Senators

Ähnlich im Aufwind wie die Sabres befinden sich die Senators, die die letzte Hauptrunde nur vier Punkte hinter Buffalo beendeten. Angeführt vom zum Starcenter aufgestiegenen Tim Stützle (90 Scorerpunkte in der vergangenen Saison) und Brady Tkachuk (83), steht auch Ottawa ein junger aufstrebender Kader zur Verfügung. Zwar gaben die Senators Alex DeBrincat im Sommer an den direkten Konkurrenten Detroit ab, so aber konnte man andere Verträge verlängern und einen erfahrenen Spieler wie Ex-Stanley-Cup-Sieger Vladimir Tarasenko (31) neu hinzuholen.

In der Defensive geht zudem der vor der Deadline aus Arizona gekommene Jakob Chychrun (25) in seine erste volle Spielzeit in der kanadischen Hauptstadt - ein echte Verstärkung der ohnehin talentierten Abwehr. Nach gleich acht eingesetzten Torhütern im vergangenen Jahr soll nun mit dem Duo Anton Forsberg und Neuzugang Joonas Korpisalo mehr Stabilität einziehen. Nach Jahren des Aufbaus ist der erste Play-off-Einzug seit 2017 ein durchaus realistisches Ziel für Ottawa.

Detroit Red Wings

Auch Detroit strebt wieder nach oben, doch ging der Aufstieg mit Platz sieben im Vorjahr nicht so zügig wie erhofft vonstatten. Daher baute General Manager Steve Yzerman sein Team im Sommer durchaus großflächig um. Mit DeBrincat aus Ottawa kam ein schneller, spielstarker Flügelstürmer. Dazu insbesondere mit Center J.T. Compher (Stanley-Cup-Sieger 2022 mit Colorado), Christian Fischer und Daniel Sprong im Sturm sowie Jeff Petry, Shayne Gostisbehere oder Justin Holl einige Akteure für mehr Kadersubstanz. Dazu steht das schwedische Abwehr-Toptalent Simon Edvinsson vor seiner ersten vollen NHL-Saison.

Im vergangenen Jahr war in der starken Division gerade das Toreschießen ein Problem der Red Wings gewesen. Gut möglich, dass dieses mit DeBrincat, Sprong oder einem Jahr mehr Erfahrung eines Lucas Raymond ein wenig geringer wird. Vor allem aber der Defensive um Moritz Seider, Edvinsson und den Neuzugängen ist zuzutrauen, sich im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Um, wie Buffalo oder Ottawa schon im letzten Jahr, nahe an die Play-off-Ränge zu kommen, wird dies allerdings auch nötig sein.

DER AUSSENSEITER

Montreal Canadiens

Der Traditionsklub aus der Provinz Quebec befindet sich weiter im Neuaufbau, hat die Talsohle allerdings bereits durchschritten und ist auch dank Chefcoach Martin St. Louis wieder auf dem Weg nach oben. Zu den vielversprechenden Jungstars wie Cole Caufield (22), Juraj Slavkovsky (21), Kirby Dach (22) oder Verteidiger Kaiden Guhle (21), gesellte sich im Sommer mit Alex Newhook (22) ein weiteres. Der Stürmer kam per Tausch aus Colorado.

Mit den WM-Teilnehmern Lane Hutson (19) für die USA und dem Österreicher David Reinbacher (18) gehören zudem zwei der weltweit besten Abwehrtalente zur Canadiens-Organisation, die allerdings 2023/24 zunächst weiter am College (Boston University, NCAA) beziehungsweise in Kloten in der Schweiz (Reinbacher) spielen werden. Es geht daher zweifellos wieder aufwärts in Montreal, in der stark und tief besetzten Atlantic Division wäre alles andere als Platz acht indes dennoch schon eine Überraschung.