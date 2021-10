Die NFL zu Gast in London: Falcons müssen gegen die Jets kurz zittern

Nach einer Corona-bedingten Unterbrechung ist die NFL nach London zurückgekehrt. Im Tottenham Hotspur Stadium behielten die Atlanta Falcons gegen die New York Jets am Ende die Oberhand.

Kyle Pitts fängt den Touchdown zum 10:0. imago images/Action Plus

Nach den ersten vier Spieltagen standen beide Teams bei einem Sieg und drei Niederlagen, ein Spiel auf Augenhöhe wurde im hochmodernen Tottenham Hotspur Stadium also schon erwartet.

Bereits über das Wochenende verteilt stand die englische Hauptstadt im Zeichen der London Games und der Rückkehr der NFL nach Europa. Viele prominente Fans des American Football, darunter beispielsweise der ehemalige Dortmunder Fußballer Christian Pulisic, wohnten der Begegnung bei. Bereits Stunden vor dem Anpfiff wurden die Zuschauer vor und im Stadion mit verschiedenen Aktionen unterhalten.

Erste Halbzeit geht klar an die Falcons

Auf dem Rasen erwischten die Falcons, die als Heimmannschaft angereist waren, den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel bereits mit 10:0. Bis zum Ende der ersten Halbzeit gelang den Jets nur ein einziges Field Goal, die Falcons zogen auf 20:3 davon.

Zwar kam die Gang Green im dritten Viertel mit dem ersten Touchdown noch einmal auf 17:20 ran und sorgte kurzzeitig für Spannung, dann aber legten die Falcons wieder einen Gang zu und fuhren letztlich einen recht souveränen Sieg ein. Quarterback-Routinier Matt Ryan führte Atlanta im ausverkauften Stadion von Tottenham Hotspur zu einem 27:20.

Die nächsten London Games stehen an

Die nächste Partie in London findet bereits in der kommenden Woche statt, dann "empfangen" die Jacksonville Jaguars die Miami Dolphins und präsentieren sich den europäischen Zuschauern. Auch in Deutschland soll die NFL bald einzelne Ligaspiele austragen. Die Entscheidung, welcher Spielort dafür genutzt wird, soll im Dezember fallen.