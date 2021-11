Vier Interceptions! Patriots-Defense führt Falcons vor

Die New England Patriots haben das Thursday Night Game bei den Atlanta Falcons in aller Deutlichkeit für sich entschieden.

Das hätte kaum deutlicher werden können am Donnerstagabend (Ortszeit) in Atlanta. Die Falcons, mit einer 4:5-Bilanz ins Heimspiel gegen die New England Patriots (6:4) gegangen, fanden zu keiner Zeit des ersten Spiels von Woche 11 Antworten auf eine überragende Defense der Gäste.

Während Rookie-Quarterback Mac Jones seine Offense fast schon gewohnt souverän und ruhig übers Feld führte (22/26, 207 Yards, TD) und sich nur einen Fehler bei einer Interception erlaubte, fanden Falcons-Spielmacher Matt Ryan und Co. im Rematch des legendären Super Bowl LI quasi nicht statt. Schlimmer noch: Die Patriots ließen dem einstigen MVP kaum Luft zum Atmen - gleich viermal wurde Ryan gesackt.

Receiver Nelson Agholor (Touchdown-Catch) und Kicker Nick Folk (vier Field Goals) brachten New England die Punkte, auf der Gegenseite sammelte die Defense gleich vier Interceptions - zwei gegen Ryan und zwei gegen dessen später eingewechselte Backups Josh Rosen und Feleipe Franks. Eine davon trug Kyle van Noy zum 25:0-Endstand in die Endzone.

Die Patriots bejubelten in Atlanta den fünften Sieg in Serie und klopfen jetzt wieder oben an in der AFC East. Aktuell führt Buffalo die Division noch mit einem Sieg mehr an. Die Falcons brauchen als Schlusslicht der NFC South eher nicht mehr von den Play-offs träumen.