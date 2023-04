Tatums Putback, Horfords Routine: Celtics gehen in Atlanta über den Zielstrich

Ein 11:0-Run im vierten Viertel hat den Boston Celtics in Atlanta den Weg geebnet. Der Rekordmeister steht im Conference-Halbfinale.

128:124. Nach Spiel sechs ist also der Deckel drauf auf dieser Serie. Favorit Boston setzte sich letztlich mit 4:2-Siegen gegen die Hawks durch - und tat den entscheidenden Schritt in Atlanta, nachdem die Celtics in Spiel fünf im heimischen TD Garden noch einen 13-Punkte-Vorsprung verspielt hatten. Nun geht es gegen die ausgeruhten Philadelphia 76ers (Sweep gegen Brooklyn).

Auch in der Nacht zum Freitag war es eine enge Kiste. Rund sechs Minuten vor Schluss führten die Hawks noch knapp, ehe die Kelten die Zügel anzogen. Ein 11:0-Lauf inklusive drei Dreiern in Serie drehte den Spieß um, anschließend war Boston nicht mehr einzuholen. Zwei Minuten vor der Sirene setzte Jayson Tatum mit einem Putback-Slam nach einem vergebenen Distanzwurf von Al Horford das letzte Ausrufezeichen.

"Gefühl der Dringlichkeit" - Young geht das Benzin aus

Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 32 Zählern. Tatum kam auf 30 Punkte, Marcus Smart hatte 22. Stark agierte auch Routinier Horford bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte (2007-2016) - der 36-jährige Center spielte in der entscheidenden Phase eine wichtige Rolle und verzeichnete am Ende ein Double-Double (zehn Punkte, zwölf Rebounds).

"Wir haben darüber gesprochen, das Spiel zu Ende zu bringen", sagte Horford. "Ich hatte im letzten Duell zwar das Gefühl, dass es uns größtenteils gut ging. Aber heute Nacht war da dieses Gefühl einer Dringlichkeit. Wir haben verstanden, wie wichtig es war, die Serie nicht noch einmal zu verlängern."

Für Atlanta steuerte Protagonist Trae Young zwar 30 Punkte bei (9 von 28 aus dem Feld), allerdings ging dem Guard nach der Halbzeitpause das Benzin aus - 12 seiner finalen 13 Wurfversuche verfehlten ihr Ziel.