Atlanta Falcons bestätigen Gespräche mit Belichick

Im anstehenden Werben um Trainer-Legende Bill Belichick hat sich das erste NFL-Team nach vorne gewagt: Die Atlanta Falcons bestätigten, dass sie ein Job-Interview mit dem 71-Jährigen geführt haben.

Seine Zeit in New England ging zu Ende: Bei welchem Team setzt Bill Belichick seine illustre Karriere als Head Coach fort? IMAGO/USA TODAY Network

"Wir haben Bill Belichick für unsere freie Stelle als Head Coach interviewt", teilten die Falcons am Montag mit. Die Falcons sind auf der Suche nach einem Head Coach, nachdem sie Arthur Smith wenige Stunden nach dem Ende der Regular Season entlassen haben.

Erste Interviews für die Stelle hatten die Falcons bereits mit Mike Macdonald (Defensive Coordinator Baltimore Ravens), Brian Callahan (Offensive Coordinator Cincinnati Bengals), Steve Wilks (Defensive Coordinator San Francisco 49ers), Ejiro Evero (Defensive Coordinator Carolina Panthers) und Anthony Weaver (Assistant Head Coach/Defensive Line Coach Baltimore Ravens) geführt.

Nun kam auch noch Belichick hinzu, der am vergangenen Donnerstag seinen Posten als Head Coach der New England Patriots nach 24 überaus erfolgreichen Jahren geräumt hatte.

Die bitterste Niederlage der Falcons-Geschichte

Ausgerechnet Belichick. Dieser hatte den Falcons mit den Patriots in Super Bowl LI im Februar 2017 in Houston die zweifellos schmerzhafteste Niederlage der Franchise-Geschichte zugefügt. Atlanta führte 28:3, ließ den sicher geglaubten Triumph aber noch aus den Händen gleiten und verlor 28:34 nach Verlängerung.

Es war das erste offiziell bestätigte Interview, das Belichick nach seinem Abgang bei den Patriots geführt hat. Die Falcons dürften jedoch nicht der einzige Interessent bleiben.

Der 71-Jährige hat weiterhin den Rekord des legendären Don Shula im Visier. Dieser gewann, Regular Season und Play-offs zusammengenommen, 347 NFL-Spiele. Belichick steht bei 333. Die Falcons schlossen die vergangenen drei Spielzeiten unter Smith mit einer Bilanz von 7:10 ab. In seiner Zeit in New England konnten Belichicks Patriots in 20 von 24 Jahren eine positive Bilanz vorweisen.