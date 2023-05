Trotz Niederlage gegen Atletico: San Sebastian sichert CL-Platz

Bereits einen Spieltag vor dem Saisonfinale in der spanischen La Liga hat Real Sociedad die Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht. Dabei spielte auch die Niederlage gegen Atletico keine Rolle.

Im Rennen um die Champions League Plätze brauchte Real Sociedad San Sebastian am vorletzten Spieltag der La-Liga-Saison 2022/23 eigentlich einen Sieg, um den Verfolger Villarreal auf Distanz zu halten. Mit dem Tabellendritten Atletico Madrid stand dabei aber ein großer Brocken im Weg der Basken.

Griezmann an beiden Toren beteiligt

Und dieser Brocken war dann auch bemerkbar. In der Schlussphase der ersten Hälfte machte eine Einzelleistung von Griezmann erstmals den Unterschied. Gegen seinen Ex-Klub stellte der 32-Jährige aus der Distanz auf 1:0 (37.). Auch am zweiten Treffer der Madrilenen nach dem Seitenwechsel hatte der Franzose große Anteile: Bei einem Angriff setzte Griezmann Molina stark in Szene und der blieb vor Sociedads Keeper Remiro eiskalt - das 2:0 (73.).

Kurz vor Ablauf der Partie durften die Gäste dann aber doch noch einmal Hoffnung schöpfen, denn der ehemalige Leipziger Sörloth brachte die Basken noch einmal heran (88.). Mehr als ein kurzer Hoffnungsschimmer war dieser Treffer dann aber doch nicht, Atletico brachte den Dreier in der Schlussphase über die Zeit.

Real Sociedad darf dennoch Jubeln

Jubeln, durfte nach dem Abpfiff dann aber auch Sociedad. Weil Villarreal das Parallelspiel gegen Rayo Vallecano ebenfalls mit 1:2 verlor, konnte sich San Sebastian trotz der eigenen Niederlage über die vorzeitige Qualifikation für die Champions League freuen. Bei noch einem verbleibenden Spiel kann das "Gelbe U-Boot" den 5-Punkte-Vorsprung der Basken nicht mehr aufholen.

Sowohl Atletico als auch San Sebastian können somit beruhigt in das Saisonfinale am kommenden Sonntag gehen. Die Madrilenen, die nach dem Sieg einen Punkt hinter Real (2.) liegen, treffen dort auf Villarreal (19 Uhr), Sociedad empfängt zeitgleich den FC Sevilla.