Doppelpack Griezmann: Atletico zeigt sich gerüstet für Dortmund

Atletico Madrid zeigt sich gerüstet für das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund. Trotz frühem Rückstand gewannen die Rojiblancos das knifflige Heimspiel gegen den Tabellendritten Girona. Griezmann avancierte dabei zum Mann des Tages.

Nach Dortmund und vor Dortmund lautete für Atletico Madrid die Aufgabe Girona - keine leichte, wie die Madrilenen sicher wussten, immerhin liegen die Katalanen in der Tabelle vor den Colchoneros auf Platz drei und hatten satte sieben Punkte Vorsprung. Atleticos Coach Diego Simeone ließ personell dennoch ordentlich rotieren: Lediglich Molina, Koke, de Paul und Griezmann überstanden im Vergleich zum 2:1 gegen den BVB die Wechselarie des Argentiniers. Bei den Gästen brachte Trainer Michel nach dem 3:2-Erfolg über Real Betis drei Neue, allesamt im Mittelfeld: Herrera, Solis und Savio spielten für Ivan Martin, Tsygankov und Portu.

So richtig wach schienen die Rojiblancos zu Beginn der Partie nicht zu sein - und das hatte unmittelbare Konsequenzen: Nach einem Ballgewinn im Zentrum glänzte Savio mit einem exzellenten Tempodribbling auf der linken Seite. Der Brasilianer lief quer ein, zog dabei an drei, vier Gegenspielern vorbei und bediente Herrera, der wiederum steil auf Yan Couto passte. Dessen flache Hereingabe von rechts drückte Dovbyk aus kurzer Distanz über die Linie und sorgte so für den Traumstart der Gäste (4.).

Atletico mit dem Glück im Bunde

Die Madrilenen taten sich auch in der Folge schwer. Zwar hatten die Gastgeber optische Vorteile, gefährlich wurden sie aber nicht wirklich - und das primär aus zwei Gründen: Einerseits war das Gegenpressing weder Fisch noch Fleisch, wirkte vielmehr halbgar und stellte Girona nicht wirklich vor Probleme. Andererseits wirkte Atletico im Vorwärtsgang sehr pomadig und war berechenbar. Girona hatte also leichtes Spiel, doch dann schlug das Glück respektive Pech zu.

Nervenstark: Antoine Griezmann (2. v. re.) trifft sicher vom Punkt. IMAGO/PanoramiC

Bei einem Griezmann-Freistoß stoppte Miguel einen Hermoso-Kopfball unabsichtlich mit seinem weit ausgestreckten linken Arm. Den fälligen Strafstoß nutzte Griezmann zum 1:1 (33.). Kurz vor der Halbzeit gab es dann Elfmeter-Diskussionen auf der Gegenseite, nachdem de Paul Savio leicht in Reinildo geschubst hatte und es daraufhin zum Kontakt kam. Eine längere Verletzungsunterbrechung, viele Diskussionen und ein VAR-Check waren die Folge, Elfmeter gab's zum Unmut der Katalanen nicht (45.+1).

Und es kam noch dicker für Girona, das kurz vor Schluss geistig offenbar schon abgeschaltet hatte, während Morata einen fast schon verloren geglaubten Ball noch auf der Grundlinie erwischt und kurz darauf sehenswert in den Fünfer zu Correa flankte. Dieser köpfte mustergültig zum 2:1 ein und wendete somit das Blatt (45.+6) - das Spielglück war an diesem Nachmittag ganz eindeutig mit Atleti im Bunde.

Griezmann versetzt den Nackenschlag

Nach dem Seitenwechsel kassierten die Gäste den nächsten Nackenschlag: Nach einem Einwurf unterlief Solis im eigenen Sechzehner ein bitterböser Fehler, der zur Vorlage für Griezmann wurde. Der Franzose schweißte den Ball anschließend mit seinem schwächeren rechten Fuß satt unter die Latte zum 3:1 (50.).

Im Grunde war das die frühe Vorentscheidung, denn Girona erholte sich davon nicht mehr, auch weil Dovbyk die dicke Chance zum schnellen Anschluss liegen ließ (56.). Atletico brachte den Sieg in trockene Tücher und fuhr damit im engen Rennen um die Champions-League-Plätze (Bilbao sitzt den viertplatzierten Colchoneros weiterhin dicht im Nacken) einen wichtigen Dreier ein. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, wären Molina (71.) und Morata (76.) nicht eigensinnig gewesen.

Am Dienstag erwartet die Madrilenen nun das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, wo man das Halbfinale in der Champions League klarmachen möchte. In La Liga steht am Sonntag, den 21. April, das Gastspiel bei Deportivo Alaves an (18.30 Uhr). Girona hat tags zuvor Cadiz zu Gast (21 Uhr).