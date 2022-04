Siegtor in der 100. Minute: Carrasco & Co. trotzen einer Fehlentscheidung

Mit der letzten Szene des Spiels sicherte sich Atletico gegen Espanyol die Punkte. Die Katalanen waren durch eine Fehlentscheidung zurück ins Spiel gekommen.

Wie würde Atletico Madrid reagieren nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Manchester City? In der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht. Die seit drei Spielen torlosen Colchoneros, unter anderem mit Correa für Griezmann in der Startelf, versetzten das weite Rund in gähnende Langeweile, Espanyol tat sein Übriges dazu. Eine der unterhaltsameren Szenen war noch die Gelbe Karte von Espanyol-Keeper Diego Lopez wegen Zeitspiels - in der 34. Minute.

Unmittelbar nachdem Lemar einen Sprint abgebrochen und mit den Tränen zu kämpfen hatte, war der Spuk vorbei. Atletico-Trainer Diego Simeone brachte nach der Pause wenig überraschend drei neue Spieler, auch Lemar blieb draußen.

Und siehe da: Es wurde besser. In der 52. Minute hatte Espanyol die Riesenchance durch Darder, doch Oblak parierte glänzend. Im direkten Gegenzug wanderte das Leder über Cunha zum eingewechselten Carrasco, der mit einem Haken Aleix Vidal versetzte und mit rechts abzog. Lopez war noch dran, doch das Leder passierte letztlich die Torlinie.

Danach war erst einmal wieder ein wenig Leerlauf angesagt, ehe plötzlich der zweitbeste Torschütze Spaniens allein vor dem Tor auftauchte. Raul de Tomas nahm Darders langen Pass volley, wieder war Oblak zur Stelle und verhinderte dessen 15. Saisontreffer.

Fehlentscheidung bringt Espanyol zurück

Doch der fiel trotzdem - und das aufgrund einer Fehlentscheidung. Felipe blockte einen Darder-Schuss, von ihm aus sprang das Leder an den Arm von Kondogbia. Der bereits verwarnte Mitspieler sah zu Unrecht seine zweite Verwarnung, die Entscheidung wurde aber nicht zurückgenommen, da der VAR nur bei glatt Roten Karten eingreifen darf.

De Tomas nahm sich des Freistoßes aus 17 Metern an, zirkelte den Ball Richtung Torwarteck. Und tatsächlich: Oblak ließ den mehr als haltbaren Schlenzer passieren - 1:1 (74.).

Die Colchoneros hatten in Unterzahl sichtlich Mühe, Druck auf die Katalanen auszuüben, zumal Espanyol nach Kontern ein ums andere Mal gefährlich wurde. Doch in der Nachspielzeit prüfte erst Carrasco Keeper Lopez, ehe de Tomas bei einer Ecke den Ball an den Ellbogen bekam. Nach VAR-Eingriff und Überprüfung gab es den Strafstoß - und Carrasco verwandelte in der 100. Minute sicher!

Kurz danach war Schluss, die Rojiblancos fuhren in buchstäblich letzter Sekunde die Punkte ein. Da sich Real Sociedad und Betis am Freitag die Punkte geteilt hatten, konnte sich Atletico auf Rang vier sogar ein wenig von der Konkurrenz absetzen.