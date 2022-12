Drei Platzverweise und eine Bogenlampe: Atletico löst Pflichtaufgabe gegen Elche

Zehn gegen neun hieß es am Ende in Madrid. Dank Joao Felix und eines kuriosen Tores von Morata beendete Atletico Madrid das Jahr mit einem Sieg gegen Elche.

"Wir haben ein großartiges Team, vier Spieler standen im WM-Finale. Vielleicht bin ich es, der nicht alles gibt und sich verbessern muss", hatte sich Atleticos Coach Diego Simeone im Vorfeld der Partie gegen Elche ungewohnt selbstzweiflerisch gegeben. Nach fünf sieglosen Spielen in Serie vor der WM-Pause sollte zum Jahresabschluss gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten die Wende folgen.

Elche startet gut doch schwächt sich selbst

In Abwesenheit der beiden Weltmeister de Paul und Molina (Correa saß auf der Bank) gelang der Einstieg in die Partie jedoch nicht wirklich. Mit WM-Finalist Griezmann und dem 19-jährigen Eigengewächs Barrios in der Startelf fehlte es dem Spiel Atleticos an Esprit und Tiefe. Echte Chancen waren im ersten Durchgang somit Mangelware. Zwei Distanzschüsse von Joao Felix (15., 37.) blieben die einzig nennenswerten Abschlüsse vor der Pause. Mit Ablauf der regulären Spielzeit schwächte sich der Gast dann aber selbst: Kapitän Gonzalo Verdu zog Morata zu Boden und sah nach einem Hinweis des VAR folgerichtig die Rote Karte (45.+1).

Überzahl hält nicht lange

So mussten die Südspanier die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten - hätte man zumindest denken können. Doch nachdem Griezmann die erste Topchance des Spiels hatte liegen lassen (48.), holte sich Hermoso binnen drei Minuten zwei Gelbe Karten für ein taktisches Foulspiel und eine harte Grätsche ab. Folgerichtig schickte Guillermo Cuadra Fernandez auch den Madrilenen verfrüht in die Kabine (53.).

Für Atletico aber eher ein Weckruf als ein Dämpfer: Weitere drei Minuten später versäumte Griezmann es zunächst, eine Hereingabe Llorentes einzunetzen, ehe er gedankenschnell auf Joao Felix flankte, der zur Führung einnickte (56.). Der auffällige Portugiese war es dann auch, der fast den Doppelschlag verzeichnete, doch an Edgar Badia scheiterte (61.). Anschließend fuhr der Favorit einen Gang herunter und lauerte auf Konter. Ein Vorhaben, das beinah nach hinten losging, als Pere Milla aus dem Nichts den Ausgleich auf dem Kopf hatte und nur knapp am Kasten des machtlosen Oblaks vorbeizielte (72.).

Morata kurios - Quina mit Kurzeinsatz

Anstatt in der Folge jedoch in großes Zittern zu verfallen, sorgten die Rojiblancos umgehend für die kuriose Entscheidung durch Morata, der nach einem Solo das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte und per abgefälschter Bogenlampe zum 2:0 vollendete (74.). Es sollte der Endstand bleiben, da Kondogbia mit einem letzten Versuch Atleticos knapp verzog (82.) und Oblak einen Ehrentreffer Elches durch Digas verhinderte (90.). Den Schlusspunkt setzte jedoch nicht etwa eine Chance, sondern, wie bereits im ersten Durchgang, ein Platzverweis der Gäste: Vier Minuten zuvor verwarnt, zog Quina im Mittelkreis das taktische Foul gegen Morata und verabschiedete sich nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung wieder in die Katakomben (90.).

Die nächsten Aufgaben erwarten beide Mannschaften in der Copa del Rey. Im Sechzehntelfinale des spanischen Pokals ist Atletico am Mittwoch um 20 Uhr bei Real Oviedo gefordert, tags zuvor gastiert Elche ab 21 Uhr bei AD Ceuta FC. In der Liga geht es für die Madrilenen am 8. Januar (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Kracher gegen den FC Barcelona weiter, das weiterhin sieglose Tabellenschlusslicht empfängt am 6. Januar um 18.30 Uhr Celta Vigo.