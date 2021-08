Correas Hunger noch nicht gestillt: Maximale Ausbeute für Atletico

Atletico Madrid hat den Patzer von Barça ausgenutzt und sich mit einem knappen 1:0 gegen Elche an den Katalanen in der Tabelle vorbeigeschoben. Natürlich traf: Angel Correa.

Atletico-Coach Diego Simeone wechselte einmal im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Celta Vigo. Für den rot-gesperrten Hermoso begann Neuzugang de Paul. Der Argentinier startete im Mittelfeld, wodurch Kondogbia in die Dreierkette rücken musste. Elche-Trainer Francisco Escriba wechselt wie sein Gegenüber auch nur einmal, Palacios begann bei den Gästen für Josan.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte starteten die Hausherren sehr druckvoll, konnten aber aus den großen Ballbesitzanteilen keinen Profit schlagen. Die Teams neutralisierten sich zumeist im Mittelfeld, da die Gäste aus Elche defensiv gut standen und den Colchoneros kaum Räume anboten.

Atletico konnte sich einmal mehr bei Correa - Doppelpack zum Auftakt - bedanken, der Argentinier schoss seine Mannschaft aus dem Nichts in Führung (39.). Nach einem langen Ball von de Paul tauchte der Stürmer frei vor Kiko Casilla auf, der am Ball vorbeiflog. Correa setzte den Ball daraufhin mit dem Außenrist in die linke obere Ecke.

Atletico verteidigt die Führung

Nach dem Seitenwechsel hatte Atletico durch Gimenez (47.) und Carrasco (52.) gute Gelegenheiten, um die Führung auszubauen. Diese Chancen ließen die Rojiblancos aber ungenutzt - und hielten damit die Spannung aufrecht.

Die Gäste aus Elche konnten aber bis zum Ende der Spielzeit kaum noch Gefahr ausstrahlen, womit sich Atletico auf typische Art und Weise den zweiten Saisonsieg sichern konnte. Mit nun sechs Punkten steht Simeones Mannschaft zwei Zähler vor dem FC Barcelona.

Weiter geht es für Atletico am nächsten Sonntag (22 Uhr, LIVE! bei kicker) - dann wartet mit Europa-League-Sieger Villarreal die bislang höchste Hürde.