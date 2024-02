Elfmetertor entscheidet: Bilbao überrascht Atletico

Athletic Bilbao hat das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Atletico Madrid gewonnen. Dabei waren die Hausherren in der spanischen Hauptstadt das bessere Team.

Atletico, das im Vergleich zum Last-Minute-1:1 bei Stadtrivale Real unter anderem mit Depay statt Morata begann, war direkt gut im Spiel. Bereits nach vier Minuten scheiterte Samuel Lino zweimal an Bilbaos Pokal-Keeper Agirrezabala. Doch trotz der Dominanz in der Anfangsphase wurden die Clochoneros lange nicht mehr gefährlich.

Alex Berenguer bleibt nach plumpem Foul cool

Stattdessen schluckte das Simeone-Team aus dem Nichts das 0:1. Reinildo grätschte Prados um, den fälligen Elfmeter verwandelte Alex Berenguer cool (25.). Der Ersatz des angeschlagenen Nico Williams schoss somit das einzige Tor der ersten Hälfte. Atletico blieb nach kurzen Unsicherheiten zwar spielbestimmend, doch Depay wusste einen Fehler nicht auszunutzen (36.) und Griezmann schoss haarscharf vorbei (40.).

Nach der Pause blieb Atletico am Drücker, Bilbao aber fand besser zurecht. Die Gäste hatten gar die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch nach einer Oblak-Parade scheiterte Joker Villalibre aus kurzer Distanz am Außennetz (62.).

Die Rojiblancos blieben das bessere Team, fanden jedoch gegen clever verteidigende Basken selten ein Durchkommen. Der umtriebige Samuel Lino scheiterte abermals knapp und schoss vorbei (69.), Griezmann fand seinen Meiser in Keeper Agirrezabala (77.).

Correas Schuss auf der Linie geklärt - Drama in der Nachspielzeit

Bis zum Schluss drängte Atletico auf den Ausgleich. Doch Morata vergab eine Chance leichtfertig (82.) und den Abschluss von Joker Correa klärte Verteidiger Inigo Lekue auf der Linie (86.). Es blieb beim glücklichen 1:0 für Bilbao - auch, weil der VAR einen Strafstoß für Morata wegen einer leichten Abseitsstellung des Stürmers in der Nachspielzeit doch noch zurückgenommen hatte.

Atletico gastiert in La Liga am Sonntag beim FC Sevilla (18.30 Uhr), Bilbao tritt erst am Montag (21 Uhr) bei UD Almeria an. Das Rückspiel zwischen den Halbfinal-Kontrahenten in der Copa del Rey findet am 29. Februar ab 21.30 Uhr im San Mames statt.