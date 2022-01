Bilbao dreht vier Minuten auf: Athletic erneut im Finale der Supercopa

Im zweiten Halbfinale der spanischen Supercopa setzte sich Titelverteidiger Athletic Bilbao knapp mit 2:1 gegen Meister Atletico Madrid durch. Die Rojiblancos gingen durch ein Eigentor in Führung, die Basken drehten das Spiel aber in der Schlussphase mit einem Doppelpack.

Als Titelverteidiger reiste Athletic Bilbao nach Saudi-Arabien und traf dort im Halbfinale auf Atletico Madrid, auf den Sieger wartete Real Madrid im Finale.

Die Rojiblancos erwischten in einer munteren Anfangsphase den besseren Start und kamen über Correa zum ersten Abschluss der Partie (6.). Doch auch die Basken prüften in den ersten Minuten die gegnerische Abwehrreihe auf deren Stabilität, Inaki Williams scheiterte mit seiner Direktabnahme an der Fußabwehr Oblaks (11.).

Carrasco mit Karacho - Viel Leerlauf bis zur Pause

Zwei weitere Aufreger in der ersten Viertelstunde waren mögliche Elfmetersituationen, nachdem auf Seiten Atleticos Lemar und bei den Basken Alex Berenguer zu Fall gekommen waren, beide Male ließ Schiedsrichter Guillermo Cuadra Fernandez aber weiterspielen.

Anschließend verflachte die Begegnung bis zur Pause von Minute zu Minute, lediglich Carrascos letztlich zu zentraler Kracher sorgte noch einmal kurz für einen Hallo-Wach-Moment (23.) - der sich allerdings nicht in den gewünschten Effekt ummünzte. Die Simeone-Elf hatte zwar insgesamt mehr vom Spiel und in Carrasco den auffälligsten Akteur auf ihrer Seite, das torlose Remis ging aber genau so nach 45 Minuten in Ordnung.

Unglücksrabe Unai Simon

Im zweiten Abschnitt waren es dann zunächst die Basken, die plötzlich spielbestimmend auftraten, aber nicht so wirklich Chancen kreieren konnten. Das 1:0 für Atletico lag nicht in der Luft, fiel aber äußerst kurios: Joao Felix köpfte eine Lemar-Ecke an den Pfosten, von dort prallte die Kugel an den Rücken von Keeper Unai Simon und trudelte über die Linie (62.).

Bilbao hätte um ein Haar die perfekte Antwort parat gehabt, nach einem ruhenden Ball von Muniain stieg Inigo Martinez hoch, konnte Oblak aber aus kürzester Distanz nicht überwinden (64.). Besser machte es dann aber etwas später Yeray, der Muniains Ecke zum 1:1 verwertete (77.).

Williams-Brüder drehen auf - Gimenez setzt unschönen Schlusspunkt

Die Partie nahm nun endgültig an Fahrt auf, was auch an Joker Nico Williams - Bruder von Inaki - lag. Nach Vorlage seines älteren Bruders scheiterte der Youngster zunächst noch am starken Oblak (81.), die anschließende Ecke verteidigten die Rojiblancos aber erneut schwach und aus dem Hinterhalt schloss Nico Williams überlegt ab und drehte das Spiel zugunsten der Basken (81.).

Von diesem doppelten Nackenschlag erholten sich die Simeone-Schützlinge nicht mehr, es blieb beim knappen 2:1 für Athletic gegen Atletico. In der Nachspielzeit flog Gimenez zudem nach einem überharten Einsteigen noch mit Rot vom Platz und setzte der Partie damit einen unschönen Schlusspunkt.

Somit ziehen die Basken als Titelverteidiger zum zweiten Mal in Serie ins Finale der Supercopa ein. Dort werden sie am Donnerstag gegen Real Madrid - ebenfalls in Saudi Arabien - um den Sieg kämpfen.